Блинкен на саммите глав МИД G20 планирует "откровенный разговор" с коллегой из Китая о России, - Bloomberg
Блинкен отправляется на Бали в среду, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20, главной темой которой будут последствия вторжения России – там он планирует встречу с китайским коллегой Ван И
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации США, информирует Bloomberg.
"Я считаю, что это будет еще одна возможность откровенно поговорить по этому поводу и высказать наши мнения по поводу того, чего мы ожидаем от Китая в контексте Украины", — сказал помощник госсекретаря США по делам Востока.
Николас Бернс, посол США в Китае, на этой неделе призвал Пекин прекратить распространять российскую "ложь" в чрезвычайно прямом и публичном упреке.
Он отметил, что в то время как Китай заявил, что не поддерживает войну, и призвал к переговорам о прекращении боевых действий, высокопоставленные должностные лица и государственные СМИ неоднократно обвиняли США в провокациях России, позволив расширить НАТО на восток.
- Напомним, глава МИД Германии Бербок отметила, что встреча G20 не должна стать платформой для России.
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