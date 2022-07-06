Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации США, информирует Bloomberg.

"Я считаю, что это будет еще одна возможность откровенно поговорить по этому поводу и высказать наши мнения по поводу того, чего мы ожидаем от Китая в контексте Украины", — сказал помощник госсекретаря США по делам Востока.

Николас Бернс, посол США в Китае, на этой неделе призвал Пекин прекратить распространять российскую "ложь" в чрезвычайно прямом и публичном упреке.

Он отметил, что в то время как Китай заявил, что не поддерживает войну, и призвал к переговорам о прекращении боевых действий, высокопоставленные должностные лица и государственные СМИ неоднократно обвиняли США в провокациях России, позволив расширить НАТО на восток.

Напомним, глава МИД Германии Бербок отметила, что встреча G20 не должна стать платформой для России.

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