Блинкен на саммите G20 будет призывать Россию продлить и расширить "зерновое соглашение", – Госдеп
Черноморская зерновая инициатива должна быть продолжена и расширена, поэтому на саммите G20 в Нью-Дели госсекретарь США Энтони Блинкен будет призывать РФ сделать это
Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Эти же просьбы мы слышали со стороны Украины, но это не просто запросы со стороны Украины. Это мольбы со стороны остального мира", - сказал он, отметив, что "зерновое соглашение" позволило отправлять зерно в страны, которые в этом крайне нуждаются.
Прайс подчеркнул, что благодаря этой инициативе "цены на продовольствие упали, голод был смягчен и, проще говоря, люди смогли жить".
"Нет абсолютно никаких причин, чтобы любая страна делала что-то другое, кроме как расширить Черноморскую зерновую инициативу, видя, насколько она важна для региона, а также для мира, поскольку это зерно и продукты питания в значительной степени пошли в развивающиеся страны, где это больше всего нужно... И мы продолжаем призывать Россию сделать то, что правильно: согласиться возобновить и наконец расширить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы люди во всем мире могли продолжать получать необходимую им пищу", - подчеркнул Прайс.
Напомним, что сегодня в индийском Нью-Дели проходит встреча глав МИД стран G20. От США участвует госсекретарь Энтони Блинкен, от России – глава МИД Сергей Лавров.
- Ранее в МИД Украины заявили, что Россия ужесточает нарративы о нецелесообразности "зернового соглашения".
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