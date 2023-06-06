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Блинкен: Иран не может и не получит ядерного оружия

6 июня, 2023 вторник
05:56
Мир Энтони Блинкен

В США будут продолжаться все возможные шаги, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие. Это может угрожать безопасности всего Ближневосточного региона

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал на мероприятии, организованном Американско-израильским комитетом по связям с общественностью (AIPAC).

По его словам, иранский режим "регулярно угрожает стереть израильтян с лица земли" и угрожает безопасности всего Ближневосточного региона, поэтому обязательство США защищать Израиль "непреклонно и не обсуждается".

"Он (Иран, - ред.) экспортирует свою агрессию по всему региону и даже за его пределами, в частности путем предоставления российской армии дронов, которые использует для убийства гражданских и разрушения инфраструктуры в Украине. Зато Россия предоставляет Ирану высокотехнологичное вооружение", - заметил госсекретарь США.

Поэтому "Иран не может получить, и не получит ядерного оружия", и для этого Вашингтон готов применять путь дипломатии вместе с экономическим давлением и сдерживанием, подчеркнул Блинкен.

"Если же Иран исключает путь дипломатии, то, как неоднократно давал понять президент Байден, рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", – добавил американский дипломат.

Снабжение Ираном оружия в Россию

РФ продолжает активно использовать иранские дроны-камикадзе типа "Шахед" для атак территории Украины. Зато в Иране кичатся, что "шахеды" смогли "изменить правила игры" войны в Украине. Хамзе Галандари, глава отдела внешних связей министерства обороны Ирана, заявил, что в прошлом году оружие иранского производства было эффективным, имея в виду беспилотники-камикадзе.

Также Россия рассматривает возможность запуска производства иранских дронов в Беларуси.

В свою очередь Соединенные Штаты Америки видят признаки углубления российско-иранского военного партнерства в попытке Москвы получить новые партии Shahed. По оценкам Америки, Россия использовала приобретенную партию из 400 дронов и стремится приобрести дополнительные беспилотники для применения в войне в Украине.

В частности, маршрут по Каспийскому морю стал чаще использоваться для перевозки беспилотников, патронов и минометных снарядов в сотрудничестве между Ираном и РФ.

Украина также обвиняет Иран в поставках вооружений россиянам. Так, Владимир Зеленский обратился к иранскому народу с призывом прекратить поддержку российского террора в Украине. На что Иран в очередной раз отверг обвинения.

Уже 29 мая Верховная Рада Украины согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет. Документ предусматривает полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и услуги, связанные с продажей, обслуживанием, производством таких товаров с резидентами страны. А также прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по резидентам Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана.

А 5 июня СМИ обнародовали контракт на поставки оружия из Ирана в Россию, в том числе артиллерийские и танковые снаряды, а также ракеты разного размера. Договор на поставку боеприпасов заключен между министерством обороны Ирана и российской государственной военной экспортно-импортной компанией АО "Рособоронэкспорт".

Россия
Иран
ядерное оружие
ядерная безопасность
США
Энтони Блинкен
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