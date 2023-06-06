Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал на мероприятии, организованном Американско-израильским комитетом по связям с общественностью (AIPAC).

По его словам, иранский режим "регулярно угрожает стереть израильтян с лица земли" и угрожает безопасности всего Ближневосточного региона, поэтому обязательство США защищать Израиль "непреклонно и не обсуждается".

"Он (Иран, - ред.) экспортирует свою агрессию по всему региону и даже за его пределами, в частности путем предоставления российской армии дронов, которые использует для убийства гражданских и разрушения инфраструктуры в Украине. Зато Россия предоставляет Ирану высокотехнологичное вооружение", - заметил госсекретарь США.

Поэтому "Иран не может получить, и не получит ядерного оружия", и для этого Вашингтон готов применять путь дипломатии вместе с экономическим давлением и сдерживанием, подчеркнул Блинкен.

"Если же Иран исключает путь дипломатии, то, как неоднократно давал понять президент Байден, рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", – добавил американский дипломат.

Снабжение Ираном оружия в Россию

РФ продолжает активно использовать иранские дроны-камикадзе типа "Шахед" для атак территории Украины. Зато в Иране кичатся, что "шахеды" смогли "изменить правила игры" войны в Украине. Хамзе Галандари, глава отдела внешних связей министерства обороны Ирана, заявил, что в прошлом году оружие иранского производства было эффективным, имея в виду беспилотники-камикадзе.

Также Россия рассматривает возможность запуска производства иранских дронов в Беларуси.

В свою очередь Соединенные Штаты Америки видят признаки углубления российско-иранского военного партнерства в попытке Москвы получить новые партии Shahed. По оценкам Америки, Россия использовала приобретенную партию из 400 дронов и стремится приобрести дополнительные беспилотники для применения в войне в Украине.

В частности, маршрут по Каспийскому морю стал чаще использоваться для перевозки беспилотников, патронов и минометных снарядов в сотрудничестве между Ираном и РФ.

Украина также обвиняет Иран в поставках вооружений россиянам. Так, Владимир Зеленский обратился к иранскому народу с призывом прекратить поддержку российского террора в Украине. На что Иран в очередной раз отверг обвинения.

Уже 29 мая Верховная Рада Украины согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет. Документ предусматривает полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и услуги, связанные с продажей, обслуживанием, производством таких товаров с резидентами страны. А также прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по резидентам Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана.

А 5 июня СМИ обнародовали контракт на поставки оружия из Ирана в Россию, в том числе артиллерийские и танковые снаряды, а также ракеты разного размера. Договор на поставку боеприпасов заключен между министерством обороны Ирана и российской государственной военной экспортно-импортной компанией АО "Рособоронэкспорт".