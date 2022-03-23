Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фронта НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.



"Энтони Блинкен разговаривал сегодня с Йенсом Столтенбергом о текущих усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и подготовке к внеочередному саммиту НАТО 24 марта,

– говорится в сообщении.



Стороны подтвердили непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также обсудили значительную гуманитарную и безопасность помощи.



24 марта в Брюсселе состоится внеочередной саммит лидеров стран-членов НАТО.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что наша независимая страна будет существовать гораздо дольше Владимира Путина.