Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фронта НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об укреплении восточного фланга Альянса
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.
"Энтони Блинкен разговаривал сегодня с Йенсом Столтенбергом о текущих усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и подготовке к внеочередному саммиту НАТО 24 марта,
– говорится в сообщении.
Стороны подтвердили непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также обсудили значительную гуманитарную и безопасность помощи.
24 марта в Брюсселе состоится внеочередной саммит лидеров стран-членов НАТО.
- Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что наша независимая страна будет существовать гораздо дольше Владимира Путина.
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