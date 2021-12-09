Блинкен и Столтенберг обсудили итоги переговоров Байдена с Путиным и варианты реагирования на агрессию РФ против Украины

Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Стороны обсудили результаты общения президентов Джо Байдена и Владимира Путина, а также варианты реагирования НАТО в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.



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В Госдепе отметили, что Блинкен высоко оценил последовательные усилия Столтенберга, направленные на укрепление единства НАТО.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину. Путин во время разговора с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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