Блинкен и Нетаньяху обсудили в Иерусалиме оказание поддержки Украине и меры противодействия Ирану

Об этом сообщило издание Укринформ.

Стало известно, что об этом Блинкен сказал во время совместной с главой израильского правительства пресс-конференции по результатам встречи в понедельник, 30 января.

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"Мы обсудили углубление сотрудничества для противостояния дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал террористов, нападающих на израильтян и другие народы, режим сейчас поставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", - заметил Блинкен.

В частности, он отметил, что Москва, со своей стороны, предоставляет Ирану современное оружие.

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"Нынешние зверства со стороны России лишь подчеркивают важность оказания поддержки Украине во всех ее потребностях – в гуманитарной, экономической и сфере безопасности", - отметил госсекретарь США, добавив, что эта тема также была предметом обсуждений во время встречи в Иерусалиме.

29 января в Al Arabia сообщили, что в ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана.

Минобороны Ирана заявило об атаке беспилотников на один из заводов ведомства.

30 января в Welt со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена проинформировали, что правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия, но лучший путь лежит через дипломатию.

30 января Богдан Ференс, эксперт-международник, кандидат политических наук, отметил, что Иран своими действиями пытается мобилизовать иранцев и еще больше использовать силовые структуры для подавления протестных настроений.

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