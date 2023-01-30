Блинкен и Нетаньяху обсудили в Иерусалиме оказание поддержки Украине и меры противодействия Ирану
Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время встречи в Иерусалиме обсудил меры противодействия Ирану, в том числе его военной помощи РФ, а также оказание всесторонней поддержки Украине
Об этом сообщило издание Укринформ.
Стало известно, что об этом Блинкен сказал во время совместной с главой израильского правительства пресс-конференции по результатам встречи в понедельник, 30 января.
Читайте также: Если революция в Иране победит, то решатся проблемы и дронов, и ядерной программы, и террористических группировок в регионе, - иранский обозреватель
"Мы обсудили углубление сотрудничества для противостояния дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал террористов, нападающих на израильтян и другие народы, режим сейчас поставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", - заметил Блинкен.
В частности, он отметил, что Москва, со своей стороны, предоставляет Ирану современное оружие.
Читайте также: Оружие из Ирана и КНДР и 200 тыс. мобилизованных: Столтенберг привел доказательства подготовки Путина к новому наступлению
"Нынешние зверства со стороны России лишь подчеркивают важность оказания поддержки Украине во всех ее потребностях – в гуманитарной, экономической и сфере безопасности", - отметил госсекретарь США, добавив, что эта тема также была предметом обсуждений во время встречи в Иерусалиме.
- 29 января в Al Arabia сообщили, что в ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана.
- Минобороны Ирана заявило об атаке беспилотников на один из заводов ведомства.
- 30 января в Welt со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена проинформировали, что правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия, но лучший путь лежит через дипломатию.
- 30 января Богдан Ференс, эксперт-международник, кандидат политических наук, отметил, что Иран своими действиями пытается мобилизовать иранцев и еще больше использовать силовые структуры для подавления протестных настроений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.86
Покупка 39.86Продажа 40.54
-
EUR
Покупка 42.53Продажа 43.5
- Актуальное
- Важное