Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля, - Белый дом
Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 февраля
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, Энтони Блинкен принял предложение провести встречу с Сергеем Лавровым 23 февраля.
"Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Лавровым в следующую среду", - сказала Псаки.
- Напомним, 18 февраля спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Энтони Блинкен планирует встретиться с Сергеем Лавровым в конце следующей недели, чтобы обсудить ситуацию по Украине.
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