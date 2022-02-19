Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля, - Белый дом

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Энтони Блинкен принял предложение провести встречу с Сергеем Лавровым 23 февраля.

"Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Лавровым в следующую среду", - сказала Псаки.

Напомним, 18 февраля спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Энтони Блинкен планирует встретиться с Сергеем Лавровым в конце следующей недели, чтобы обсудить ситуацию по Украине.

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