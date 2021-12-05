Блинкен и Лавров устроили ожесточенный спор об Украине в кулуарах саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ, - Bloomberg
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров устроили публичный спор во время ужина на саммите членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ
Об этом сообщает Bloomberg .
По информации источников издания, во время неформального ужина участников саммита в Стокгольме (Швеция), который состоялся 1 декабря, Блинкен и Лавров устроили спор на глазах десятков иностранных коллег.
Российский министр заявил, что ОБСЕ должен согласиться с мнением Москвы о том, что события 2014 года в Украине были "государственным переворотом" и обвинили ЕС и НАТО в "подавлении инакомыслия" посредством санкций против России.
Блинкен напомнил, что во время Революции Достоинства лояльные тогдашнему украинскому президенту Виктору Януковичу силовики убили более 100 мирных протестующих. Блинкен также напомнил Лаврову, что НАТО – это оборонный союз.
- Напомним, 4 декабря Энтони Блинкен заявил, что глава Белого дома Джо Байден во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул решимость защищать суверенитет Украины .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное