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Главная война с Россией Блинкен и Лавров устроили ожесточенный спор об Украине в кулуарах саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ, - Bloomberg

Блинкен и Лавров устроили ожесточенный спор об Украине в кулуарах саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ, - Bloomberg

5 декабря, 2021 воскресенье
15:41
война с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров устроили публичный спор во время ужина на саммите членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ

Об этом сообщает Bloomberg .

По информации источников издания, во время неформального ужина участников саммита в Стокгольме (Швеция), который состоялся 1 декабря, Блинкен и Лавров устроили спор на глазах десятков иностранных коллег.

Российский министр заявил, что ОБСЕ должен согласиться с мнением Москвы о том, что события 2014 года в Украине были "государственным переворотом" и обвинили ЕС и НАТО в "подавлении инакомыслия" посредством санкций против России.

Блинкен напомнил, что во время Революции Достоинства лояльные тогдашнему украинскому президенту Виктору Януковичу силовики убили более 100 мирных протестующих. Блинкен также напомнил Лаврову, что НАТО – это оборонный союз.

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Россия
Виктор Янукович
Революция Достоинства
США
Энтони Блинкен
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