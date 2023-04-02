Об этом Блинкен сообщил в twitter.

По его словам, он обсудил с Лавровым задержание журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и другого гражданина США – Пола Велана.

"Я разговаривал сегодня с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность неприемлемым задержанием Россией журналиста-гражданина США. Я призвал освободить его и освободить незаконно задержанного гражданина США Пола Велана", - написал Лавров.

В свою очередь глава МИД России заявил о "недопустимости нагнетания Вашингтоном и западными СМИ ажиотажа с намерением придать делу политическую окраску". Лавров добавил, что дальнейшую судьбу журналиста WSJ определит суд.

Это был первый телефонный разговор Блинкена и Лаврова с июля 2022 года. Тем не менее, они лично встречались в марте 2023 года на саммите G20 в Индии.