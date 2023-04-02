Блинкен и Лавров провели первый с июля 2022 года телефонный разговор
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели первый с июля 2022 телефонный разговор
Об этом Блинкен сообщил в twitter.
По его словам, он обсудил с Лавровым задержание журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и другого гражданина США – Пола Велана.
"Я разговаривал сегодня с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность неприемлемым задержанием Россией журналиста-гражданина США. Я призвал освободить его и освободить незаконно задержанного гражданина США Пола Велана", - написал Лавров.
В свою очередь глава МИД России заявил о "недопустимости нагнетания Вашингтоном и западными СМИ ажиотажа с намерением придать делу политическую окраску". Лавров добавил, что дальнейшую судьбу журналиста WSJ определит суд.
Это был первый телефонный разговор Блинкена и Лаврова с июля 2022 года. Тем не менее, они лично встречались в марте 2023 года на саммите G20 в Индии.
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