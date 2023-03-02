Об этом пишет Reuters .

Блинкен сказал Лаврову, что Вашингтон готов поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется.

Американский чиновник, проинформировавший журналистов о деталях разговора Блинкена и Лаврова на условиях анонимности, сказал, что госсекретарь США также призвал Россию отменить свое решение приостановить участие в Новом ядерном договоре СНВ и освободить задержанного гражданина США Пола Велана.

По словам источника, Блинкен счел нужным "передать эти три прямых сообщения, которые мы считаем продвижением наших интересов".

Впрочем, в США отметили отсутствие признаков того, что Россия готова изменить свою позицию в ближайшей перспективе.