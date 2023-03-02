Блинкен и Лавров общались на полях саммита G20 менее 10 минут: Reuters узнало детали разговора
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров общались на полях саммита G20 в Нью-Дели менее 10 минут
Об этом пишет Reuters .
Блинкен сказал Лаврову, что Вашингтон готов поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется.
Американский чиновник, проинформировавший журналистов о деталях разговора Блинкена и Лаврова на условиях анонимности, сказал, что госсекретарь США также призвал Россию отменить свое решение приостановить участие в Новом ядерном договоре СНВ и освободить задержанного гражданина США Пола Велана.
По словам источника, Блинкен счел нужным "передать эти три прямых сообщения, которые мы считаем продвижением наших интересов".
Впрочем, в США отметили отсутствие признаков того, что Россия готова изменить свою позицию в ближайшей перспективе.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД стран G20 обратилась к Сергею Лаврову с призывом прекратить агрессию против Украины.
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