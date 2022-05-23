Об этом сообщили в правительстве США .

"Секретарь и министр иностранных дел Колона согласились с важностью продолжения непоколебимой поддержки Украины и поддержки значительных расходов для президента Путина за его войну", - говорится в отчете.

Также политики обсудили, как США и Франция могут поддержать вступление стран в ЕС, членство Финляндии и Швеции в НАТО. Кроме того, Катрин Колонна и Энтони Блинкен затронули главные вопросы состоявшегося накануне саммита в Мадриде.

"Оба согласились с необходимостью реагировать на неотложные потребности в продовольственной безопасности и питании миллионов людей, находящихся в уязвимых ситуациях во всем мире, обострившихся из-за жестокой войны России в Украине", - подчеркнули в отчете.

Госсекретарь США и глава МИД Франции затронули тему важности продвижения по минимальному налогу, для прекращения погони за низкими ценами на корпоративные налоги и заложить основу для роста инвестиций.

19 мая Энтони Блинкен заявил, что РФ намеренно создает дефицит продовольствия и использует голод как оружие для достижения своих целей.

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