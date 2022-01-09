Блинкен и Боррель предупредили РФ о высокой цене агрессии против Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредили Россию о высокой цене агрессии против Украины
Об этом сообщает сайт Совета ЕС .
Боррель и Блинкен подтвердили поддержку Европейским Союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и отметили необходимость для России деэскалации и полного выполнения минских соглашений. Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену.
Боррель и Байден подчеркнули крепкое партнерство США и ЕС и совместные обязательства по трансатлантической безопасности и противостояние общим вызовам безопасности. Договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет проходить в координации и при участии ЕС.
- Напомним, 8 января США снова предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину она останется без высокотехнологичных товаров и программного обеспечения.
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