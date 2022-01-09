Блинкен и Боррель предупредили РФ о высокой цене агрессии против Украины

Об этом сообщает сайт Совета ЕС .

Боррель и Блинкен подтвердили поддержку Европейским Союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и отметили необходимость для России деэскалации и полного выполнения минских соглашений. Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену.

Боррель и Байден подчеркнули крепкое партнерство США и ЕС и совместные обязательства по трансатлантической безопасности и противостояние общим вызовам безопасности. Договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет проходить в координации и при участии ЕС.