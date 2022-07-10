Блинкен и Боррель поддержали компромиссное соглашение по прогрессу вступления Северной Македонии в ЕС

Об этом говорится в совместном заявлении Энтони Блинкена и Жозепа Борреля.

"Руководствуясь общими ценностями, стандартами и ориентирами ЕС, обе страны готовы сделать следующий шаг к членству в Евросоюзе", - убеждены Блинкен и Боррель.

Они заявили, что в условиях вторжения России в Украину прогресс на пути к членству в ЕС Северной Македонии вместе с Албанией важен для всей Европы.

Кроме того, в совместном заявлении приветствуется компромиссное предложение Франции. Подчеркнуто, что это решение учитывает интересы и проблемы как Северной Македонии, так и Болгарии "на основе взаимного уважения, доверия и понимания".

"Суверенное решение парламента Северной Македонии будет важным для продвижения вперед. Этот дух конструктивного компромисса, на котором построена европейская интеграция, должен и дальше вдохновлять всех, кто вовлечен в этот исторический процесс", - заявили Блинкен и Боррель.

Болгария, затормозившая вступление Северной Македонии в ЕС, хочет, чтобы Северная Македония официально признала, что ее язык имеет болгарские корни, признала болгарское меньшинство в стране и прекратила "разжигание ненависти" в отношении Болгарии.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал начать переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС в ближайшее время и попросил Болгарию снять вето на переговоры.

17 июня Европейская комиссия сообщила , что возможность начала переговоров о членстве с Северной Македонией заблокирована Болгарией.

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