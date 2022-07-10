Блинкен и Боррель поддержали компромиссное соглашение по прогрессу вступления Северной Македонии в ЕС
Главы дипломатии США и ЕС выступили в поддержку компромиссного соглашения, призванного разблокировать вступление Северной Македонии в ЕС
Об этом говорится в совместном заявлении Энтони Блинкена и Жозепа Борреля.
"Руководствуясь общими ценностями, стандартами и ориентирами ЕС, обе страны готовы сделать следующий шаг к членству в Евросоюзе", - убеждены Блинкен и Боррель.
Они заявили, что в условиях вторжения России в Украину прогресс на пути к членству в ЕС Северной Македонии вместе с Албанией важен для всей Европы.
Кроме того, в совместном заявлении приветствуется компромиссное предложение Франции. Подчеркнуто, что это решение учитывает интересы и проблемы как Северной Македонии, так и Болгарии "на основе взаимного уважения, доверия и понимания".
"Суверенное решение парламента Северной Македонии будет важным для продвижения вперед. Этот дух конструктивного компромисса, на котором построена европейская интеграция, должен и дальше вдохновлять всех, кто вовлечен в этот исторический процесс", - заявили Блинкен и Боррель.
Болгария, затормозившая вступление Северной Македонии в ЕС, хочет, чтобы Северная Македония официально признала, что ее язык имеет болгарские корни, признала болгарское меньшинство в стране и прекратила "разжигание ненависти" в отношении Болгарии.
- 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал начать переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС в ближайшее время и попросил Болгарию снять вето на переговоры.
- 17 июня Европейская комиссия сообщила , что возможность начала переговоров о членстве с Северной Македонией заблокирована Болгарией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное