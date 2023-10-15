Блинкен анонсировал открытие пропускного пункта между Газой и Египтом

Об этом он заявил после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сиси, пишет The Guardian.

"После своего тура по региону государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пункт пропуска "Рафах" между Египтом и Газой будет снова открыт", - говорится в сообщении.

Блинкен также добавил, что США вместе с ООН, Египтом и Израилем вводят механизмы для получения помощи нуждающимся.

"Практически от каждого партнера я слышал решимость, общее мнение о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что это не распространяется на другие места", - сказал госсекретарь США.