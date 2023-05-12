Об этом он заявил в интервью PBS NewsHour .

"Если есть пробелы, если чего-то не хватает, они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы это пополнить", - сказал Блинкен.

Америка работает с более чем 50 странами, чтобы адаптироваться к потребностям Украины - в зависимости от характера боя, где это происходит, что нужно, "чтобы убедиться, чтобы у них было то, что им нужно", отмечает госсек США.

По его словам, это постоянный процесс: "Мы работаем буквально каждый день с украинцами, а также с коалицией стран, чтобы быть уверенными, что они имеют поддержку".

Кроме того, он прокомментировал предоставление Великобританией украинскому войску дальнобойных ракет .

"Именно для этого мы имеем коалицию стран, которые поддерживают Украину. Разные страны будут делать разные вещи в зависимости от собственных возможностей, от собственных технологий, от того, что наиболее целесообразно", - добавил Блинкен.