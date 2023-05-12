Блинкен: Америка и партнеры готовы пополнить пробелы в вооружении Украины
Энтони Блинкен, государственный секретарь США, заявил, что Штаты во взаимодействии с другими странами готовы приложить все усилия, чтобы восполнить пробелы в вооружении ВСУ
Об этом он заявил в интервью PBS NewsHour .
"Если есть пробелы, если чего-то не хватает, они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы это пополнить", - сказал Блинкен.
Америка работает с более чем 50 странами, чтобы адаптироваться к потребностям Украины - в зависимости от характера боя, где это происходит, что нужно, "чтобы убедиться, чтобы у них было то, что им нужно", отмечает госсек США.
По его словам, это постоянный процесс: "Мы работаем буквально каждый день с украинцами, а также с коалицией стран, чтобы быть уверенными, что они имеют поддержку".
Кроме того, он прокомментировал предоставление Великобританией украинскому войску дальнобойных ракет .
"Именно для этого мы имеем коалицию стран, которые поддерживают Украину. Разные страны будут делать разные вещи в зависимости от собственных возможностей, от собственных технологий, от того, что наиболее целесообразно", - добавил Блинкен.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Силам обороны нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. Ведь необходимое оружие поступает партиями.
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