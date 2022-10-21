Блинчики молочные

Продукты/ингредиенты

700 мл молока

3 куриных яйца

3 ст. ложки постного масла

300 г муки

3 ст. ложки сахара

щепотка соли

Из этого количества продуктов у вас получится до 20 блинов

Приготовление блинов на молоке

В глубокую миску разбиваем яйца

Добавляем соль и сахар

Взбиваем миксером яйца с сахаром

Добавляем молоко

Еще раз хорошо взбиваем полученную смесь

Просеиваем муку

Небольшими порциями добавляем муку, не переставая взбивать тесто, чтобы не образовывались комки

Добавляем масло

Размешиваем

Тесто для блинов готово к выпеканию

Разогреваем сковороду и первый раз наливаем в нее 1 ч. ложку растительного масла.

Равномерно распределяем масло по сковороде

Наливаем половником на сковороду наше жидкое тесто равными порциями.

Быстрыми оборотами сковороды помогаем тесту растечься тонким слоем по ее донышку.

На среднем огне тонкий блинчик обжариваем до румяного вида сначала с одной стороны 1-2 минуты, переворачиваем и обжариваем 30 секунд с другой стороны

Подавать блины можно с начинкой на любой вкус: мед, сметана, джем, икра.

Питательные и ароматные блины готовы на завтрак. Приятного аппетита!