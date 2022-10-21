Количество убитых россиянами детей за время полномасштабной войны против Украины возросло до 429
Инфографика
Блинчики молочные
Как приготовить молочные блинчики? Рекомендуем простой пошаговый рецепт тонких блинчиков на молоке. Наслаждайтесь на здоровье!
Продукты/ингредиенты
- 700 мл молока
- 3 куриных яйца
- 3 ст. ложки постного масла
- 300 г муки
- 3 ст. ложки сахара
- щепотка соли
Из этого количества продуктов у вас получится до 20 блинов
Приготовление блинов на молоке
- В глубокую миску разбиваем яйца
- Добавляем соль и сахар
- Взбиваем миксером яйца с сахаром
- Добавляем молоко
- Еще раз хорошо взбиваем полученную смесь
- Просеиваем муку
- Небольшими порциями добавляем муку, не переставая взбивать тесто, чтобы не образовывались комки
- Добавляем масло
- Размешиваем
Тесто для блинов готово к выпеканию
- Разогреваем сковороду и первый раз наливаем в нее 1 ч. ложку растительного масла.
- Равномерно распределяем масло по сковороде
- Наливаем половником на сковороду наше жидкое тесто равными порциями.
- Быстрыми оборотами сковороды помогаем тесту растечься тонким слоем по ее донышку.
- На среднем огне тонкий блинчик обжариваем до румяного вида сначала с одной стороны 1-2 минуты, переворачиваем и обжариваем 30 секунд с другой стороны
Подавать блины можно с начинкой на любой вкус: мед, сметана, джем, икра.
Питательные и ароматные блины готовы на завтрак. Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+3°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.4
- Актуальное
- Важное
2022, пятница
21 октября
09:20
РФ потеряла около 66 750 военных, 2573 танка и 1325 дронов за время полномасштабной войны против Украины
08:18
В Донецкой области россияне в течение суток убили двух гражданских, найдены еще 9 погибших во время оккупации
08:04
Эксклюзив
Герои Украины. "Россияне бежали сломя голову, на некоторых позициях даже еда еще была горячей": воин Святой об освобождении Харьковщины
07:55
ВСУ уничтожили 4 пункта управления и 7 районов сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
07:40
На оккупированную Херсонщину прибыли до 2 тыс. мобилизованных захватчиков, а россияне объявили эвакуацию, - Генштаб ВСУ
06:44
Ученые предупредили, что таяние ледников в Арктике может высвободить вирусы и вызвать новые пандемии
06:03
Роналду исключили из первой команды "Манчестер Юнайтед". Португалец размышляет над разрывом контракта
05:42
В Финляндии водители автобусов в присутствии украинцев оправдывали нападение РФ, их могут посадить
2022, четверг
20 октября
23:12
РФ заплатит за свой террор в Украине изоляцией, деградацией и активами государства и квазичастных лиц, - Зеленский
22:50
Конгресс США может зарезервировать $50 млрд помощи Украине на случай смены власти после выборов, – NBC