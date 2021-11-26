Бл**и, что они делают? Этот Путин сошел с ума, - экс-тренер сборной Сабо объяснил, почему нужно разводить Украину и Россию на ЧМ-2022

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам Сабо, УЕФА делает правильно, что разводит Украину и Россию при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2022, ведь это страна-агрессор.



"Правильно. Зачем нам Россия? Эти бл**и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин сошел с ума что ли? Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, которые воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с ними играть", – сказал экстренер сборной Украины Йожеф Сабо.



Жеребьевка стадии плей-офф квалификации ЧМ-2022 состоится сегодня, 26 ноября. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА и телеканале "Футбол 2". Начало – в 18:00 по киевскому времени.



Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать сеяные команды – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. УЕФА разведет украинцев с сеяными россиянами.



Сборные будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.