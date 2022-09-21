Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Сегодня, в день Второй Пречистой и Международный день мира, маньяк-диктатор произнес свое "блеянье". Что заставило его это сделать? Единство и мужество украинского народа. Мужество и героизм Вооруженных Сил Украины. Мировая коалиция в поддержку Украины, демонстрируемая нашими партнерами. И беспомощность вооруженных сил Российской Федерации, которых перемололи Вооруженные Силы Украины на территории Украины в наших операциях", – констатирует пятый президент.

"Они вынуждены мобилизовать зэков, насильников, "опущенных". Эти все тоже сломались – несите новых. И они объявляют мобилизацию", – отмечает Петр Порошенко.

"Мы уверены в том, что это также мощный месседж для россиян, которые должны понять: это не какая-то "военная операция", это полноценная война, за которую они заплатили и еще заплатят", - подчеркнул Порошенко.

Он призвал западных союзников предоставить Украине еще больше оружия и финансовой помощи, а также усилить санкции против России.

"ООН – исключите Россию из Совета Безопасности. НАТО – примите Украину в члены НАТО, дайте План действий по членству", – говорит Петр Порошенко.

"Путин! В конце концов убирайся вон из Украины!" – сказал Петр Порошенко.

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