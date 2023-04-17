Когда я читаю о выходках орбановской верхушки, ее публичный брак с российским диктатором, сердечные разговоры Сиярто с Путиным в Москве, и в то же время знаю, что Венгрия является полноправным членом Евросоюза и НАТО, то думаю, что это за, прошу прощения, альянсы, которые ни к чему не обязывают, и ни на что не влияют?

Когда президент Франции – фактически второй в ЕС мощи, разводится о "не нашей войне", говоря о Тайване, и рассказывает о необходимости не допускать усиления влияния Вашингтона (союзника по Североатлантическому Альянсу) в Старом свете, то понимаю, что официальный Париж играет в real politic, исходя из внутренних электоральных потребностей Макрона…

Интерпол стыдливо заявляет, что не может поручить работникам своего московского филиала передать ордер кремлевскому деду, потому что, мол, выдворят оттуда и не дадут времени на то, чтобы собрать чемоданы… А что такого потерял Интерпол в Мордоре?

Когда Международный уголовный суд выдает ордер на арест Путина – военного преступника и вора украинских детей, а Интерпол стыдливо заявляет, что не может поручить работникам своего московского филиала передать этот ордер кремлевскому деду, потому что, мол, выдворят оттуда и не дадут времени на то, чтобы собрать чемоданы… А что такого потерял Интерпол в Мордоре, где давно послали на известные три буквы и международнаю юстицию, и право, и вообще все, на чем, по мнению международного сообщества, базируется этот мир…

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Когда в Совете Безопасности ООН с 1 апреля председательствует государство-спонсор терроризма, а его подсанкционный министр иностранных дел требует (!) визы в США, чтобы "порулить" в здании на площади Объединенных Наций, — скажите, до сих пор кто-то видел такое дно цинизма и безнаказанности?

Мы удивляемся наглости бразильского президента-левака Лулы, призывающего, во-первых, прекратить российско-украинскую войну, отдав хищникам Крым, а во-вторых, берется формировать альтернативу G-20, поскольку, по его мнению, это объединение только способствует раздуванию "конфликта". К Луле можно относиться по-разному, как правило, с отвращением, но, извините, — "святое место пусто не бывает". Если международные институты являются яловыми, а их решения – бесполезными сотрясениями воздуха, то, по логике бразильца, их следует заменить другими…

Должен констатировать довольно печальные тенденции: на фоне бездействия и бессилия международных институтов все больше лидеров ведутся на искушение действовать под диктатом обстоятельств, требований избирателей, учитывать настроения и тенденции на своей территории.

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Без сомнения, помощь и поддержка Украины в ее сопротивлении диктатуре и дикости Орды беспрецедентна. Благодаря ей Путин и его соратники наконец поняли, что их беспредел не будет безнаказанным бесконечно, что на Земле еще осталась какая-то доля реалистов с четким пониманием происходящего. В то же время должен констатировать довольно печальные тенденции: на фоне бездействия и бессилия международных институтов все больше лидеров ведутся на искушение действовать под диктатом обстоятельств, требований избирателей, учитывать настроения и тенденции на своей территории. Даже недавнее решение Варшавы и того же Будапешта о запрете импорта украинского зерна обусловлено недовольством местных фермеров. Хотя ограничение такого характера, и это подчеркнули в ЕС, является прерогативой Брюсселя…

Конечно, мне могут возразить. Мол, мировые структуры типа ООН, ЕС, НАТО, Интерпола писали свои уставы и требования, принимая во внимание реалии демократии. А когда демократиям с их либеральными ценностями, уважением к закону и процедурам, первенством прав и свобод человека бросила вызов рафинированная диктатура, то в этом противостоянии последняя имеет очевидные преимущества. Там, в России, Китае, Иране, Северной Корее, принятие решений не предусматривает дебатов, а носителей альтернативного мнения легко изолировать, даже физически уничтожить.

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Когда демократиям с их либеральными ценностями, уважением к закону и процедурам, первенством прав и свобод человека бросила вызов рафинированная диктатура, то в этом противостоянии последняя имеет очевидные преимущества. Там, — в России, Китае, Иране, Северной Корее, — принятие решений не предусматривает дебатов, а носителей альтернативного мнения легко изолировать, даже физически уничтожить

Но, по-моему, это лишь поверхностное впечатление. Да, конечно, Путин единолично может призвать к оружию миллион "мобиков", и недовольные таким решением тоже пойдут на войну или в тюрьму. В случае прямого столкновения с Североатлантическим Альянсом в столицах стран-участниц НАТО будут долго дебатировать вокруг решений, требующих мгновенной реакции. Несмотря на категоричную пятую статью…

Но диктаторское "преимущество" сомнительно с точки зрения эффективности. Она не предполагает должной мотивации "маленького человека", — потому что пропагандистский дурман, как правило, улетучивается из мозгов во время первого обстрела или танковой атаки противника. А моральные стимулы "воинов света" очевидны. И это доказали ВСУ, дав рашистам по зубам под Киевом, Харьковом, Херсоном, Бахмутом. И я убежден, что именно это преимущество, дополненное новейшим оружием из стран-партнеров, приведет нас к победе над Москвой.

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А международные институты… Без сомнения, их следует коренным образом реформировать, возможно, заменить некоторые из них. Мы не знаем, каким будет мир после побежденной рашки, и какие альянсы будут возникать после. Но то, что поражение России не станет финальным аккордом глобального противостояния демократий и автократий, уже очевидный факт. И с ним нужно считаться, если хотим быть готовыми к новым конфликтам.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспрессо.Захід".

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