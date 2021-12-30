Блеск – для вечеринки, красная помада – для выступления: какие есть правила стильного макияжа

Глаза. Основная задача – сделать взгляд максимально открытым. Насыщенность оттенков зависит не только от стиля и предназначения макияжа, но и от вашего цветотипа. К примеру, брюнеткам подойдет фиолетовый, сливовый, синий, черный, а блондинкам лучше выбрать серый, розовый, персиковый, золотистый. Рыжие волосы хорошо сочетаются с зелеными, коричневыми, терракотовыми. После распределения базового слоя теней наносим тушь на ресницы. Для делового макияжа чаще всего этим и ограничиваемся. Но для усиления эффекта, а также для особых случаев используем подводку, рисуем стрелки, выделяем нижнее веко с помощью теней более темного оттенка. Особое значение для безупречного макияжа век имеет оформление бровей. Следует предоставить им правильную конфигурацию. Несовершенная форма изменяет выражение лица. Это может быть удивление, уныние или даже странный вид. Если вы затрудняетесь с подбором конфигурации, воспользуйтесь услугами профессионала, а затем следуйте его рекомендациям. Для придания ресницам нужной длины, изгиба, объема обычно достаточно равномерно распределить тушь от основания волосков до их кончиков и ограничиться двумя слоями. Завершаем макияж век нанесением на брови фиксирующего геля.

Губы. Важным аспектом является не только цвет помады, но и то какое покрытие она создает. Перейдя по ссылке https://parfums.ua/category/lipstick на сайт интернет-магазина PARFUMS, вы можете убедиться, что предлагаемые продукты отличаются большим разнообразием. Атласный финиш характерен преимущественно для увлажняющих вариантов, может иметь слабый блеск и считается универсальным. Глянцевое покрытие создает характерное сияние (например, перламутр или металлик) и визуально увеличивает объем губ. Их поверхность может казаться слегка влажной. Это вариант для торжественных и вечерних образов, а для делового стиля он не подойдет. Матовый оттенок идеально передает цвет и обладает высокой стойкостью, но такое покрытие может подчеркивать неровности рельефа. Поэтому подготовка к нанесению должна быть тщательной (пилинг, дополнительное увлажнение и питание, аккуратная коррекция формы). Для максимальной природности колорит помады должен соответствовать натуральному цвету губ, но превосходить его по насыщенности и интенсивности. Яркое покрытие требует безупречного тонирования кожи. Насыщенность цвета часто используется дикторами, преподавателями, лекторами, артистами как дополнительный способ, позволяющий привлечь внимание зрителей и слушателей. Но яркий (особенно красный с пурпурным оттенком) колорит не всегда воспринимается однозначно. Осторожно следует использовать его для романтических свиданий, общения с малознакомыми людьми и во время переговоров. В некоторых случаях он трактуется как проявление агрессивности, навязчивости, необоснованного желания быть в центре внимания.

Глаза и губы. Правило одного акцента стало классикой. Но благодаря аккуратной растушевке, определенным техникам нанесения и тщательно подобранным цветовым решениям, в некоторых случаях им вполне можно пренебречь. Обычно верхнее веко выделяется с помощью лайнера или производятся стрелки ярким карандашом. Ресницы удлиняем, завиваем и разделяем волоски. Контур губ обязательно выделяем карандашом, а очерченные границы обязательно должны выходить за пределы природных форм.