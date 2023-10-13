Блэкауты ждут не только украинцев: Украина создает ракеты дальностью 750 и 1000 км. Военные итоги недели с Сергеем Згурцем

Ликвидация Черноморского флота РФ продолжается

В СБУ сообщили о том, что с использованием новой боевой части морских дронов Sea Baby был атакован малый ракетный корабль типа "Буян-М". Вчера такими же дронами был атакован патрульный корабль "Павел Державин". Сейчас нет информации о том, какой ущерб был нанесен российским кораблям. Однако враг продолжает чувствовать себя в опасности. Также нам известно, что враг уже перебросил большую часть Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Думаю, что охота на русские корабли, с помощью наших дронов, будет продолжаться и дальше. Поэтому ждем результативных атак на корабли РФ в Черном море.

Россия готовится к обстрелам энергетических объектов Украины

Сегодня очень трудно спрогнозировать действия агрессора по ракетным обстрелам Украины. Мы понимаем, что Россия накапливает ракеты для ударов по энергетической инфраструктуре Украины . Однако ситуация очень существенно изменилась по сравнению с прошлой зимой. Поскольку ситуация с системой ПВО в Украине значительно улучшилась. Важно, что процесс улучшения системы ПВО Украины продолжается. Также осуществлен ряд мер, предусматривающих более быстрое восстановление энергетической инфраструктуры. Ведь в Минэнерго говорили об определенных алгоритмах действий, которые раньше не использовались и будут применяться этой зимой, если враг и дальше будет атаковать наши объекты энергетической инфраструктуры.

Украина имеет ракеты дальностью 750 и 1000 км

Новость о том, что Украина разрабатывает ракеты дальностью 750 и 1000 км, очень интересна. Поскольку в свое время об этом говорил и экс-министр обороны Алексей Резников. Он говорил, что у Украины уже есть такие ракеты. Я бы не хотел слишком углубляться в эту тематику. Только хочу сказать, что у нас есть государственная ракетная программа, в которую включен ряд предприятий, в том числе и те, что страдают от действий ГАСУ. Также у нас есть отдельные образцы ракетного вооружения, которые уже работали на подобные расстояния. В частности, переработаны беспилотные комплексы "Стриж" и ракеты С-200. Однако я надеюсь, что есть и другие образцы ракет, которые вкладываются в показатели расстояния поражения, о которых говорит советник президента Михаил Подоляк.

Россияне атакуют на Авдеевском направлении четвертые сутки подряд

Четвертый день подряд российские оккупационные войска пытаются атаковать Авдеевку. Атакуют они по классической для них схеме – использование авиации, артиллерии и подготовленных танковых группировок. Россияне штурмовали Авдеевку с 12 разных направлений. Двигались они от Красногоровки в направлении Степового. Когда мы говорим о юге и севере Авдеевки, то это движение от Водяного и Опытного к Северному. Степовое и Северное являются ключевыми точками тисков, в которые россияне пытаются взять Авдеевку. Между этими населенными пунктами расстояние составляет более 8 км. На самом деле, россияне действительно планировали мощную массированную атаку на Авдеевку, чтобы окружить город. Однако хочу напомнить, что с 2014 года Авдеевка держит эти атаки достаточно успешно. Потому что вокруг города возведены мощные фортификации. Все атаки россиян завершились большими потерями для них. По разным подсчетам за четыре дня россияне потеряли более 30 танков и БМП. Эта история очень напоминает Угледар, когда россияне потеряли такое же количество техники, наступая на позиции украинской армии колоннами. Однако эта история еще не завершена. Поскольку россияне и дальше будут пытаться проводить штурмовые действия и все будет зависеть от мощи нашей обороны и возможностей врага. Однако, думаю, что эти напрасные атаки уже повлияли на возможности противника продолжать проведение наступательных операций на Авдеевском направлении. Разве что их попытки атаковать будут связаны с потерями еще больших масштабов.



Карта боевых действий на Авдеевском направлении с 4-10 октября.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

Всю неделю наше внимание было сконцентрировано на Авдеевке. До этого и всю прошедшую неделю говорили о том, что россияне накапливают силы и резервы на Лимано-Купянском направлении. Сегодня боевые действия на этом направлении действительно продолжаются. Действительно, противник накопил немалые резервы на Лимано-Купянском направлении. В частности, не менее 100 тыс. личного состава. Эти силы противника ориентированы на три направления. В частности, на Купянск-Узловой, где противник атакует от Синьковки до Ивановки, чтобы продвинуться к Купянску и Купянску-Узловому. По другим направлениям, противник пытается активно действовать в зоне Макеевки и в районе Креминной. Вчера мы разговаривали с представителем 21-й ОМБр. Эта бригада сейчас действует на этом направлении. По его словам, враг применяет там свою бронетехнику, но опасается наших танков Leopard. Также постоянно работает вражеская артиллерия, авиация и дроны. Однако действия противника не столь эффективны, хоть они и перебрасывают туда новые резервы.



Карта боевых действий на Лимано-Купянском направлении по состоянию на 13 октября.

Россияне продолжают перебрасывать резервы на Бахмутское направление

Ситуация на Бахмутском направлении несколько похожа и развивается по логическому сценарию после того, как противник был выбит из Андреевки и Клищиевки. Далее наши ВС пытаются выбить россиян из населенных пунктов, идущих по этой линии – Курдюмовка и Одрадовка. Такие действия ВСУ направлены на то, чтобы предотвратить удержание противником железной дороги и дороги, которая начинается за этим участком и идет от Бахмута до Горловки. Эта дорога сейчас находится под огневым контролем ВСУ, но боевые действия в зоне железной дороги продолжаются. Логика действий противника не изменилась. Россияне перебрасывают на это направление резервы для того, чтобы отбить утраченные позиции.





Карта боевых действий в Бахмутском направлении за период 4-10 октября.

ВСУ продолжают расширять плацдарм от Роботино и Вербового

На Таврическом направлении, казалось бы, никаких изменений на линии фронта нет. Однако на этом направлении происходит несколько иное. В частности, расширение плацдарма для действий ВСУ. Поскольку участок фронта от Роботино до Вербового требует флангового расширения. Вклинивание ВСУ в оборону противника составляет более 10 км, а ширина - до 12 км. В настоящее время ВСУ проводят работу по уничтожению десантных подразделений РФ на флангах этого плацдарма. Сегодня Командующий группировкой войск "Таврия" привел показатели, по которым 786 окупантов из 1030 были уничтожены за минувшие сутки именно на этом направлении.



Карта боевых действий на Южном направлении по состоянию на 13 октября.