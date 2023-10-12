Блэкауты возможны, но Украина работает над тем, чтобы они были кратковременными – Галущенко

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Безусловно, если будут массированные удары, действительно нанесут существенный вред энергосистеме - возможны блекауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - заявил он .

По словам министра, энергетиков готовят к любым сценариям.

"Будем по ходу реагировать и принимать решения", – сказал глава ведомства.

Что известно об отопительном сезоне в Украине

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода. В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал бизнес и простых украинцев уже сейчас готовиться к возможным блекаутам из-за вероятных массированных атак РФ.

Читайте также: Зима близко: в каком состоянии наша энергетика и насколько продолжительными могут быть блекауты