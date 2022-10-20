Как по мнению западных сценаристов выглядит блекаут, то есть системное отключение электроэнергии для мас можно узнать из одноименного немецкого сериала. Я посмотрела его, когда в блекауте оказались значительные украинские территории, и не только в блекауте – в оккупации. Киношная реальность очень отличается от украинских реалий. В фильме электрического тока (хакерская атака) не было примерно неделю. Первый день: паника и выезд из городов, ажиотаж в супермаркетах, причем агрессивный, с мордобоем. Брутальная конфискация автомобилей у тех, кто убегает за город. Это был март – средняя температура где-то плюс 5. Второй день: штурм и мародерство, убийства за еду. Люди забаррикадировались в своих жилищах. Аптеки не работают. Драка за воду, которую раздают из машин. Третий день: после разграбленных супермаркетов нечего есть. Неужели все съели? Жители вооружаются против грабителей. Четвертый день: люди замерзают и начинают умирать от голода. Полная депрессия и отсутствие желания выжить. Штурм правительственных ведомств. Армия и полиция расстреливают протестующих. Пятый день меня просто поразил: семья съела свою кошку. Дальше было еще хуже – каннибализм. Неделя и цивилизации конец.

Никакого милосердия к ближнему, никакой самоорганизации населения для выживания никто не помогает старым и немощным, то есть волонтерства тоже нет. Власть совершенно беспомощна. Она только выводит армию на улицы. Правда, потом находится герой, который всех спасает. Хотя не все постапокалиптические фильмы так хорошо заканчиваются

В итоге – никакого милосердия к ближнему, никакой самоорганизации населения ради выживания, никто не помогает старикам и немощным, то есть волонтерства тоже нет. Власть совершенно беспомощна. Она только выводит армию на улицы. Правда, потом находится герой, который всех спасает. Хотя не все постапокалиптические фильмы так хорошо заканчиваются.

Украина, Львов, 24 февраля. В 9 часов утра предусмотрительные украинцы отправились за водой и продовольствием. И в аптеки и в банкоматы за наличными. Никакой паники. Спокойствие в очередях, доброжелательность. Эвакуационные поезда на Запад никто не брал штурмом. Повсюду волонтеры помогают инвалидам, детям, брошенным животным. Сбор денег для ВСУ. Принимаем беженцев из регионов, где ведутся боевые действия. На следующий день в магазинах можно было без очередей купить все, потому что склады заполнены. Люди активно ищут диверсантов и их отметины.

Нет воды? Есть источники, колодцы. Нет хлеба? Спечем сами. В регионах, где была уничтожена вся критическая инфраструктура, жители совместно готовят еду на костре — на всех. Заброшенных или бездомных животных кормят. Из Европы уходят гуманитарные грузы и что важно – оружие.

Блэкаут 10 октября во Львове. Очереди за водой и хлебом, потому что продуктами длительного хранения запаслась каждая семья и может поделиться, если нужно, с соседями. Полки гнутся от консерваций. Вся агрессия направлена на московского оккупанта. Немного жутко, потому что несколько часов нет связи. Мысль одна: сдала нас власть, или нет? Не сдала – Слава Богу! С остальным мы справимся. Молодежь сидит в парках и лесах, пытается уловить сигнал. Старшие просчитывают все варианты на холодную зиму – от буржуек до спальных мешков, делятся рецептами, думают, что лучше посадить в огороде следующей весной.

Нет воды? Есть источники, колодцы. Нет хлеба? Спекем сами. В регионах, где была уничтожена вся критическая инфраструктура, жители совместно готовят еду на костре — на всех. Заброшенных или бездомных животных кормят

Я посмотрела немало антиутопий и прочла не меньше книг, и меня всегда удивляло это неверие в человека, в его способность выживать с достоинством, а не за счет другого. Когда-то давно из-за аварии на Сыхове не было воды, я нашла за лесом трубу и набрала. Меня встретила молодая мама с кружкой и попросила воды для младенца. Оказывается, соседи пожалели для ребенка стакан воды. Я была в шоке. Дала женщине воды и предупредила, что ее надо очень хорошо прокипятить. Бывает и такое. Но подобное бесчестие — исключение и никогда не станет правилом для украинцев, в мирные времена носивших теплую пищу и напитки тем, кто застрял в сугробах на трассах. И пожалуй, для других народов тоже, по крайней мере, тех, которые даже на похоронах родных собирают деньги на Украину и еженедельно отчисляют средства нам на помощь.

Зачем создают такие токсичные фильмы и пишут такие токсичные книги? Чтобы запугать? Или чтобы поработить и парализовать человеческий дух? Нам легче – у нас отделили зерно от плевел в 90-е, когда одни стремительно разбогатели, а другие жили сверхголодь

Теперь самый важный вопрос. Зачем создают такие токсичные фильмы и пишут такие токсичные книги? Чтобы запугать? Или чтобы поработить и парализовать человеческий дух? Нам легче – у нас отделили зерно от плевел в 90-е, когда одни стремительно разбогатели, а другие жили впроголодь. Нас разделили два Майдана и 8 лет войны, которая переросла в тотальную войну против украинского народа. Когда-то мне хвалили, как хорошо живут в Западной Европе: развлекаются, ходят по гостям, не интересуются политикой, не влезают в высокие материи. Мне это не понравилось, я ощутила внутреннее сопротивление. Ибо жизнь на Земле – это борьба. Мыльный пузырь комфорта рано или поздно чешутся, причем от малейшего столкновения – блекаута продолжительностью даже один день. И всегда следует помнить – сегодня кто-то в беде, завтра – ты.

Специально для Еспресо

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.