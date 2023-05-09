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Обзор

Бледный парад в Москве, ракеты на 300 км для ВСУ, новый пакет военной помощи перед контрнаступлением. Мировые СМИ об Украине 9 мая

Юрий Мартынович
9 мая, 2023 вторник
21:45
Мир про Украину

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты большой дальности, Владимир Путин пытался продемонстрировать силу, но московский парад победы обнаружил лишь его изоляцию, США объявили о новом пакете помощи Украине в размере 1,2 миллиарда долларов

Об этом и не только писали мировые медиа 9 мая:

The New York Times:

В The New York Times опубликовали статью известного американского историка Тимоти Снайдера о том, что Владимир Путин проигрывает свою последнюю войну. Он пишет, что современная Россия создает нескончаемый поток ядерных угроз. Сегодня на Западе, в отличие от времен холодной войны, они обсуждаются в психологическом, а не в стратегическом плане. Как чувствует себя Путин? Как мы себя чувствуем?

За почти 15 месяцев войны, несмотря на российскую ядерную пропаганду и беспокойство Запада, ядерное оружие не применялось. Это отсутствие, которое заслуживает объяснения. Те, кто прогнозировал эскалацию, если украинцы будут сопротивляться, если Запад будет поставлять оружие или если Россия потерпит поражение, пока ошибались. Стратегические мыслители указывают на сдерживание и отмечают, что использование ядерного оружия не принесет России победы. Это обеспечило бы драматический ответ Запада и сделало бы русских фаворитов изгоями. Но есть более глубокое объяснение: ядерные разговоры России сами по себе являются оружием.

Российские пропагандисты хотят, чтобы мы думали, что ядерные государства никогда не могут проиграть войны, исходя из логики, что они всегда могут развернуть ядерное оружие, чтобы победить. Это неисторическая фантастика. Ядерное оружие не принесло французам победу в Алжире и не сохранило Британскую империю. Советский Союз проиграл войну в Афганистане, Америка проиграла во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Израилю не удалось победить в Ливане Ядерные государства проигрывают войны с определенной регулярностью.

The Washington Post:

В The Washington Post написали, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты большой дальности . Соединенное Королевство подталкивает администрацию Байдена к предоставлению Украине оружия, которое может достигать территорий, контролируемых Россией.

В сообщении о закупке, опубликованном 2 мая возглавляемым Великобританией Международным фондом для Украины, создавшей механизм отправки оружия на поле боя группой стран Северной Европы, Министерство обороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в способности наносить удары на дальность до 300 километров. По словам британского чиновника, отказавшегося подтвердить тип, время или количество рассматриваемого оружия, окончательного решения не принято. Но это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Великобритания сама поставляла такие боеприпасы, а запрашиваемая характеристика и возможности почти соответствуют ее крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования.

CNN:

В CNN написали о том, что разведка США, несмотря на агрессивную риторику Кремля, не видит признаков активизации ядерных сил России. Представитель Совета национальной безопасности США заявил CNN: "Нет никаких доказательств изменения позиции стратегических сил Российской Федерации. На данный момент мы не видим ничего, что повлекло бы за собой изменения позиций американских стратегических сил"

Также в CNN отметили, что Владимир Путин пытался продемонстрировать силу, но московский парад победы обнаружил только его изоляцию . Для президента России Владимира Путина парад победы на Красной площади стал шансом продолжить войну с историей. Но ему удалось лишь подчеркнуть свою геополитическую изоляцию.

В выступлении перед собранными войсками Путин провел прямую границу между своим вторжением в Украину и жертвами Второй мировой войны. В окружении ветеранов, которые Россия все еще называет Великой Отечественной войной, российский президент представил себя спасателем и защитником России, охватившей боевые действия и ставшей мишенью "глобалистических элит" Запада.

Кроме того, в CNN написали, что США объявили о новом пакете помощи Украине в размере 1,2 миллиарда долларов , который направлен на "усиление ее противовоздушной обороны" и "удовлетворение потребностей в артиллерийских боеприпасах", в связи с контрнаступлением Украины против российских войск. .

Пакет включает в себя 155-мм артиллерийские снаряды, дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, боеприпасы для беспилотников, а также оборудование, которое поможет "интегрировать западные пусковые установки ПВО, ракеты и радары" с существующими системами Украины.

Politico:

В Politico акцентировали на том, что Украина сбила 15 российских ракет во время поездки президента ЕС в Киев . Ракетный удар России произошел незадолго до того, как фон дер Ляен прибыла поездом в Киев, который глава Комиссии посещает уже в пятый раз с начала войны.

The Guardian:

Британские журналисты The Guardian написали о том, что Кипр получил 800-страничное досье от правительства США с подробным описанием нарушений санкций местными физическими и юридическими лицами, которые, вероятно, позволили российскому миллиардеру Алишеру Усманову скрыть свои огромные богатства. Поскольку лидер острова Никос Христодулидес пообещал продолжить судебное преследование юридических и аудиторских фирм, помогавших олигарху, Вашингтон опубликовал документы, составлявшие набор инструментов для облегчения процесса. Ожидается, что вслед за ним будет еще не менее двух досье.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали статью о том, почему мужчины бегут из Украины перед войной? "Я не хотел быть мясом", – объяснил им один молодой мужчина. Молодые украинцы, которые сейчас живут в Польше, часто спрашивают, почему они не на фронте и не воюют, защищая Родину.

Сколько мужчин нелегально уехало из Украины с начала войны, неизвестно. По данным пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, с февраля прошлого года по апрель этого года украинские службы зарегистрировали 11 тыс. незаконной попытки пересечения границы.

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