"Бледная фантазия, которая обосновывается политическим желанием": Стефанчук относительно заявлений Разумкова о подписании закона об олигархах

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Так, Стефанчук прокомментировал вопрос журналистки Еспресо Валерии Пашко, кто именно должен подписывать закон об олигархах - Разумков или он.

"Я воспринимаю любой довод, который содержит ссылки на первоисточник. То решение КСУ, о котором вы говорите, там вообще не говорится, что решения, которые принимались при главе ВР, подписываются только главой ВРУ. Я больше скажу, есть целый ряд решений КСУ, которые говорят, что не должно быть никаких препятствий для наследственности деятельности ВР как законодательного органа ", - заявил он.

Стефанчук отметил, что сейчас готовится развернутая справка по вопросу, кто должен подписать этот закон.

"Она готовится лучшими конституциалистами. Я думаю, как только она будет готова, - мы ее обнародуем, чтобы не возникало ни у кого никаких вопросов. Но еще раз говорю, что любые мифы, которые навязываются о нарушении регламента, о нарушении законодательства, я, как профессиональный юрист, могу воспринимать только те, где будет четкая отсылка к конкретной норме, а не просто какая-то бледная фантазия, которая обосновывается политическим желанием и малым знанием законодательной базы", - подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

24 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.

Впоследствии экс-глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.

Стефанчук заявил, что судьба подписания закона об олигархах решится после рассмотрения депутатами проектов постановлений об отмене решения о принятии этого документа.

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