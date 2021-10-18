"Бледная фантазия, которая обосновывается политическим желанием": Стефанчук относительно заявлений Разумкова о подписании закона об олигархах
Председатель ВР Руслан Стефанчук прокомментировал заявления бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова, что именно он должен подписать закон об олигархах
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Так, Стефанчук прокомментировал вопрос журналистки Еспресо Валерии Пашко, кто именно должен подписывать закон об олигархах - Разумков или он.
"Я воспринимаю любой довод, который содержит ссылки на первоисточник. То решение КСУ, о котором вы говорите, там вообще не говорится, что решения, которые принимались при главе ВР, подписываются только главой ВРУ. Я больше скажу, есть целый ряд решений КСУ, которые говорят, что не должно быть никаких препятствий для наследственности деятельности ВР как законодательного органа ", - заявил он.
Стефанчук отметил, что сейчас готовится развернутая справка по вопросу, кто должен подписать этот закон.
"Она готовится лучшими конституциалистами. Я думаю, как только она будет готова, - мы ее обнародуем, чтобы не возникало ни у кого никаких вопросов. Но еще раз говорю, что любые мифы, которые навязываются о нарушении регламента, о нарушении законодательства, я, как профессиональный юрист, могу воспринимать только те, где будет четкая отсылка к конкретной норме, а не просто какая-то бледная фантазия, которая обосновывается политическим желанием и малым знанием законодательной базы", - подчеркнул он.
- Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.
- Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.
- 24 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
- Впоследствии экс-глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.
- Стефанчук заявил, что судьба подписания закона об олигархах решится после рассмотрения депутатами проектов постановлений об отмене решения о принятии этого документа.
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