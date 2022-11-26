Блащак объяснил, почему размещение Patriot в Украине выгодно для безопасности Польши

Об этом Блащак сказал во время посещения военных учений "Тумак-22".

Размещение немецких Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части нашей страны, потому что ракетная безопасность на востоке Украины также означает безопасность на востоке Польши. Все зависит от времени реакции. Установки Patriot, дислоцированные на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, пересекающие польскую границу, а трагическое событие, которое произошло 15 ноября, произошло всего в нескольких километрах от украинской границы. Эта ракета пролетела через территорию Польши через несколько секунд, – сказал Блащак. – Этого недостаточно времени, чтобы эффективно его сбить. А сбить такую ракету над украинской территорией означало бы вступление Польши в войну, а мы этого не хотим.

Еще одним доводом в пользу такого решения Блащак назвал угрозу блекаута в Украине.

"Интенсивный ракетный обстрел Украины по электростанциям и другим объектам критической инфраструктуры влечет за собой отсутствие доступа к электроэнергии. Как следствие, через зиму это повлечет за собой еще одну волну беженцев, и с точки зрения как безопасности Украины, так и безопасности Польши и всей Европы лучше, чтобы другой волны беженцев не было", – сказал он.

Комментируя тезис о том, что якобы немецкие Patriot являются слишком технологическими системами, чтобы их передавать Украине, Блащак отметил, что Киев имеет более технологичное оружие.

"Во-первых, немецкие Patriots – это старая версия, 1980-х годов, поэтому нельзя сказать, что они технологичны. Польские Patriots действительно технологически продвинуты, и это действительно их последняя версия. (…) В то же время оборудование, которое гораздо технологичнее, чем немецкие Патриоты уже переданы в Украину - я имею в виду комплекты Himars", - сказал он.

21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.

В Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО заявили, что решение о передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot для Украины должны принимать правительства стран.

Польша после разрешения НАТО повторно просит Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

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