Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Блащак объяснил, почему размещение Patriot в Украине выгодно для безопасности Польши

Блащак объяснил, почему размещение Patriot в Украине выгодно для безопасности Польши

26 ноября, 2022 суббота
02:12
Мир

Министр обороны Польши Мариуш Блащак убежден, что размещение немецких зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части его страны.

Об этом Блащак сказал во время посещения военных учений "Тумак-22".

Размещение немецких Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части нашей страны, потому что ракетная безопасность на востоке Украины также означает безопасность на востоке Польши. Все зависит от времени реакции. Установки Patriot, дислоцированные на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, пересекающие польскую границу, а трагическое событие, которое произошло 15 ноября, произошло всего в нескольких километрах от украинской границы. Эта ракета пролетела через территорию Польши через несколько секунд, – сказал Блащак. – Этого недостаточно времени, чтобы эффективно его сбить. А сбить такую ракету над украинской территорией означало бы вступление Польши в войну, а мы этого не хотим.

Еще одним доводом в пользу такого решения Блащак назвал угрозу блекаута в Украине.

"Интенсивный ракетный обстрел Украины по электростанциям и другим объектам критической инфраструктуры влечет за собой отсутствие доступа к электроэнергии. Как следствие, через зиму это повлечет за собой еще одну волну беженцев, и с точки зрения как безопасности Украины, так и безопасности Польши и всей Европы лучше, чтобы другой волны беженцев не было", – сказал он.

Комментируя тезис о том, что якобы немецкие Patriot являются слишком технологическими системами, чтобы их передавать Украине, Блащак отметил, что Киев имеет более технологичное оружие.

"Во-первых, немецкие Patriots – это старая версия, 1980-х годов, поэтому нельзя сказать, что они технологичны. Польские Patriots действительно технологически продвинуты, и это действительно их последняя версия. (…) В то же время оборудование, которое гораздо технологичнее, чем немецкие Патриоты уже переданы в Украину - я имею в виду комплекты Himars", - сказал он.

  • 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
  • Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.
  • В Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.
  • В НАТО заявили, что решение о передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot для Украины должны принимать правительства стран.

  • Польша после разрешения НАТО повторно просит Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Польша
война с Россией
Читайте также:
24 ноября, 2022 четверг
На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переименовании России в Московию
Саміт ОДКБ в Єревані
24 ноября, 2022 четверг
Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать общие документы
25 ноября, 2022 пятница
Эстония подготовила "подарок" Пригожину, приславшему в Европарламент окровавленную кувалду
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 ноября
01:54
На лечение за границу выехали преимущественно тяжелобольные дети и молодежь, а хронически больные пожилые люди остались, – медэксперт
01:43
Две ракеты атаковали базу США в Сирии
01:27
В Польше провели военные учения с союзниками: учли и украинский опыт
01:10
ВСУ уничтожили российскую базу возле Мелитополя и штаб оккупантов на Луганщине
00:38
Блинкен встретится с Кулебой в Бухаресте, - Госдепартамент США
00:35
"Индусы, одним словом": журналист рассказал, как на ЧМ-2022 флаг Украины перепутали с флагом ЛГБТ
00:19
Обновлено
УПЛ: результаты, расписание матчей и трансляций 15-го тура
00:13
Вертолеты, танки и ЗРК: украинские спецслужбы благодаря космической разведке обнаружили около 2600 единиц вражеской техники
00:13
На Сумщине более 70 прилетов за день. Россия обстреляла регион из РСЗО и гранатомета
2022, пятница
25 ноября
23:58
Чехия готова этой зимой принять еще десятки тысяч беженцев из Украины
23:58
С 20 ноября в результате российских обстрелов погибли 15 херсонцев
23:55
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 ноября
23:42
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Беларусь не будет атаковать Украину в конце ноября: разведка предупредила украинцев об ИПСО
23:41
На фото Дмитрий Кулеба
Многие страны поставляют оружие Украине, но не хотят, чтобы о них говорили, - Кулеба
23:40
В субботу в Херсоне начнут тестово подавать электроэнергию
23:24
Из Херсона отправился первый эвакуационный поезд: выехали 100 человек
23:13
Обновлено
ЧМ-2022: результаты всех матчей 25 ноября
23:04
США и Англия неожиданно сыграли вничью на ЧМ-2022
23:00
ОБСЕ
Украина, Эстония и Литва объявили бойкот ПА ОБСЕ, отказавшейся выгонять делегацию России
22:58
Эксклюзив
В Херсоне нехватка скорых и пожарных машин, также в городе крайне необходимо настроить любое опевещение о тревоге, - политолог Молчанов
22:35
пенсия
Украина привлечет еще $500 млн. финансирование от МБРР: деньги пойдут на зарплаты и соцпомощь
22:25
После российских ударов 23 ноября без света было 12 млн абонентов, сейчас на половину меньше, - Зеленский
22:23
Бюджет на здравоохранение-2023. Хватит ли денег на пациентов в следующем году
22:09
Президент Венгрии Каталин Новак готовит визит в Украину, - СМИ
21:52
Эксклюзив
ЕС может создать юридические условия для привлечения к ответственности РФ как государства спонсора терроризма, – политический аналитик Горбач
21:36
Верховная Рада
Украинский парламент планирует обратиться в ООН относительно исключения России из организации
21:34
Эксклюзив
В России не имеют представления, где будет следующее наступление украинской армии, - офицер ВСУ Лапин
21:05
ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов
21:05
Аналитика
Освобождение Мелитополя является ключом к деоккупации всего Левобережья. Колонка Сергея Згурца
20:38
РФ нанесла 4 ракетных удара и 7 раз била из РСЗО. ВСУ поразили вражеские ЗРК, пункт управления и районы скопления оккупантов и техники
20:36
Нікол Пашинян
Армения бросила вызов Путину, его хватка над союзниками ослабевает, - The Guardian
20:31
электроэнергиия
Дефицит в энергосистеме Украины – 30% потребности, электричество подключают бытовым потребителям, – Укрэнерго
20:29
Генштаб армии РФ ожидает потерять в зимней кампании в Украине 100 тыс. солдат, - СМИ
20:03
Оккупанты ищут родственников участников войны против РФ и давят на работников ЗАЭС, - Генштаб
20:02
OPINION
Дугин "без света"
19:48
Эстония подготовила "подарок" Пригожину, приславшему в Европарламент окровавленную кувалду
19:45
В результате массированных ракетных обстрелов РФ от 10 октября в Украине погибли 77 гражданских, - ООН
19:26
Эксклюзив
Конструкция ОДКБ ослабла с войной в Украине, - политический аналитик Божко
19:22
В 2022-м на электронных биржах уже реализовано древесины на общую сумму 13,1 млрд грн
19:20
У ВСУ есть все преимущества для продолжения наступления на армию РФ зимой, - министр обороны Британии Уоллес
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV