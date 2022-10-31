Николай Вороный родился в Одесской области 24 ноября в 1871 году. Украинский писатель, поэт, актер, переводчик, режиссер театра, общественный и политический деятель. Вороный был режиссером и соучредителем Национального театра, а также соучредителем Украинской Центральной Рады (украинский представительный орган политических, общественных, культурных и профессиональных организаций, позже - революционный парламент Украины, руководивший украинским национальным движением (март 1917 - апрель 1918 года, - ред.).

В 1912 году Николай Вороный написал стихотворный гимн весне, природе, пробуждению, молодости – стихотворение "Блакитна панна".

"Я писал не столько от образа, сколько от звука", - признается позже Вороный. Наверное, поэтому строчки звучат как музыка. Именно в этом и заключается его неординарность, бурно проявившаяся в те времена. Стихотворение – музыка, в этом было стихотворное новаторство Вороного, которое стало заметным при его жизни и интересным в наши дни.

Образ Голубой дамы не похож на то, как раньше описывали весну, женщину, появление нового в мире, в природе, в проявлениях стихий.

Но больше всего поражает не характерная по тем временам для украинской литературы восходящая тропа оптимизма, веры, надежды и любви.

Має крилами Весна

Запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах...

Сяє усміхом примар

З-поза хмар,

Попелястих, пелехатих.

Ось вона вже крізь блакить

Майорить,

Довгождана, нездоланна...

Ось вона — Блакитна Панна!..

Гори, гай, луги, поля —

Вся земля

Їй виспівує: "Осанна!"

А вона, як мрія сну

Чарівна,

Сяє вродою святою,

Неземною чистотою,

Сміючись на пелюстках,

На квітках

Променистою росою.

І уже в душі моїй

В сяйві мрій

В'ються хмелем арабески,

Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні

Голосні

І сплітаються в гротески.