Блакитна панна
В 1912 году Николай Вороный написал стихотворный славень весне, природе, пробуждению, молодости – стихотворение "Блакитна панна"
Николай Вороный родился в Одесской области 24 ноября в 1871 году. Украинский писатель, поэт, актер, переводчик, режиссер театра, общественный и политический деятель. Вороный был режиссером и соучредителем Национального театра, а также соучредителем Украинской Центральной Рады (украинский представительный орган политических, общественных, культурных и профессиональных организаций, позже - революционный парламент Украины, руководивший украинским национальным движением (март 1917 - апрель 1918 года, - ред.).
В 1912 году Николай Вороный написал стихотворный гимн весне, природе, пробуждению, молодости – стихотворение "Блакитна панна".
"Я писал не столько от образа, сколько от звука", - признается позже Вороный. Наверное, поэтому строчки звучат как музыка. Именно в этом и заключается его неординарность, бурно проявившаяся в те времена. Стихотворение – музыка, в этом было стихотворное новаторство Вороного, которое стало заметным при его жизни и интересным в наши дни.
Образ Голубой дамы не похож на то, как раньше описывали весну, женщину, появление нового в мире, в природе, в проявлениях стихий.
Но больше всего поражает не характерная по тем временам для украинской литературы восходящая тропа оптимизма, веры, надежды и любви.
Має крилами Весна
Запашна,
Лине вся в прозорих шатах,
У серпанках і блаватах...
Сяє усміхом примар
З-поза хмар,
Попелястих, пелехатих.
Ось вона вже крізь блакить
Майорить,
Довгождана, нездоланна...
Ось вона — Блакитна Панна!..
Гори, гай, луги, поля —
Вся земля
Їй виспівує: "Осанна!"
А вона, як мрія сну
Чарівна,
Сяє вродою святою,
Неземною чистотою,
Сміючись на пелюстках,
На квітках
Променистою росою.
І уже в душі моїй
В сяйві мрій
В'ються хмелем арабески,
Миготять камеї, фрески,
Гомонять-бринять пісні
Голосні
І сплітаються в гротески.
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