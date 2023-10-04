Благотворительный сбор с розыгрышем iPhone 15 Pro на медицинские нужды 47-й ОМБр

Это те инструменты, которые способны спасти жизнь на передовой, когда военные медики вытаскивают с того света наших бойцов.



По статистике основными причинами смерти 80-90% раненых на поле боя являются массивная кровопотеря и шок.

Цель: собрать 350 000 грн



Подробные условия инициативы iCases ищите по ссылке .

Поддержать сбор донатом

Главный победитель получит iPhone 15 Pro 128 GB+бокс с подарками от фонда Markus Foundation , который обеспечивает 47-ю ОМБр.

Четыре участника розыгрыша получат подарки от Markus Foundation.

В бокс входят: футболка "Semper Audentes!", гильза от БМП M2 Bradley с лого бригады и нарукавные знаки.

Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду Markus Foundation для закупки турникетов и кровоостанавливающих губок.

Как принять участие в благотворительном розыгрыше:

1. Сделать донат от 100 грн на банке

2. Оставить контактные данные в комментариях к донату* для того, чтобы мы могли связаться с победителем, а именно: имя, фамилия, телефон.



*в случае, если вы планируете переводить донат не с карты Monobank.

Больше донатов – больше шансов выиграть.



100 грн один билет, 1000 грн. – 10 билетов и большая вероятность выиграть главный приз.

Срок действия розыгрыша: 4.10-11.10

Результаты розыгрыша будут объявлены 11 октября. Выбор победителя будет проходить в приложении Monobank, результаты и отчетность будут публиковаться на странице в Instagram .



Ваша активность и распространение информации о сборе, равно как и донаты помогают обеспечить армию.



Твой донат – спасенная жизнь украинского воина.