Благотворительный сбор с розыгрышем iPhone 15 Pro на медицинские нужды 47-й ОМБр
Магазин аксессуаров и техники iCases производит сбор с розыгрышем iPhone 15 Pro, чтобы закупить турникеты и кровоостанавливающие губки для 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Это те инструменты, которые способны спасти жизнь на передовой, когда военные медики вытаскивают с того света наших бойцов.
По статистике основными причинами смерти 80-90% раненых на поле боя являются массивная кровопотеря и шок.
Цель: собрать 350 000 грн
Подробные условия инициативы iCases ищите по ссылке .
Главный победитель получит iPhone 15 Pro 128 GB+бокс с подарками от фонда Markus Foundation , который обеспечивает 47-ю ОМБр.
Четыре участника розыгрыша получат подарки от Markus Foundation.
В бокс входят: футболка "Semper Audentes!", гильза от БМП M2 Bradley с лого бригады и нарукавные знаки.
Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду Markus Foundation для закупки турникетов и кровоостанавливающих губок.
Как принять участие в благотворительном розыгрыше:
1. Сделать донат от 100 грн на банке
2. Оставить контактные данные в комментариях к донату* для того, чтобы мы могли связаться с победителем, а именно: имя, фамилия, телефон.
*в случае, если вы планируете переводить донат не с карты Monobank.
Больше донатов – больше шансов выиграть.
100 грн один билет, 1000 грн. – 10 билетов и большая вероятность выиграть главный приз.
Срок действия розыгрыша: 4.10-11.10
Результаты розыгрыша будут объявлены 11 октября. Выбор победителя будет проходить в приложении Monobank, результаты и отчетность будут публиковаться на странице в Instagram .
Ваша активность и распространение информации о сборе, равно как и донаты помогают обеспечить армию.
Твой донат – спасенная жизнь украинского воина.
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