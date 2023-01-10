Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Сейчас одним из основных направлений деятельности нашего фонда является защита прав военнослужащих. Нам очень важно, чтобы военные понимали, что у них есть не только обязанности, но и права. Очень большую роль в этом процессе играет именно первый этап - фиксирование проблемы и понимание того, как действовать дальше. Поэтому наши юристы проекта "На защите прав" предоставляют первичную консультацию военным и их семьям. Острые вопросы - это проблема военнопленных и протокол действий их семей, а также права ребят на передовой, а именно протоколы поведения: как они должны прислушиваться к своему командованию, как покидать позиции, то есть военные должны понимать все процедуры, которые они должны соблюдать, чтобы потом не бороться с последствиями", - рассказала председатель благотворительного фонда "БОН".



Ореста Брит добавила, что очень часто ребята обращаются к нашим юристам, которые вынуждены объяснять, что нарушения больше с их стороны, чем со стороны командования, и они должны это понимать.



"К этому проекту присоединились 15 практикующих адвокатов, которые согласно своему профилю консультируют письменно или по телефону всех, кто к нам обращается. Мы принимаем заявки через гугл-форму, потому что перед тем как дать консультацию, специалисты прорабатывают все вопросы. И каждый вторник в нашем фонде проходит собрание юристов, где они обсуждают сложные вопросы, добавляют возможные правки. Ни разу не закончились собрания, чтобы наши специалисты не придумали выход из ситуации. Обратиться к проекту "На защите прав" можно через соцсети фонда, где есть ссылка на платформу, где указаны все направления нашей помощи, в том числе и юридическая", - подчеркнула Брит.

13 декабря 2022 года Верховная Рада одобрила и направила на подпись президенту законопроект №8271, существенно усиливающий уголовную ответственность военных.

Петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому ветировать этот закон набрала более 25 тысяч голосов за сутки.

20 декабря 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал закон об ужесточении наказаний для военнослужащих

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