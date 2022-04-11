Благотворители в Чехии собрали на оружие для Украины около 1 млрд крон

Об этом сообщает iRozhlas.

Посольство Украины в Чехии накануне сообщило, что получило уже 977 миллионов чешских крон – около 40 млн. евро. Взносы внесли 115 тысяч доноров.

Отметим, что кампанию по сбору средств для закупки оружия для Украины было запущено 5 марта, ее совместно координируют посольство и правительство Чехии. Денежные средства поступают на спецсчет посольства, а эксперты чешского Минобороны помогают с приобретением необходимого вооружения. Большую часть денег используют сразу, как только они поступают.

"Мы покупаем преимущественно у чешских производителей, но в целом по всему миру", - отметил заместитель министра обороны Томаш Копечный. По его словам, бюрократические процедуры сейчас сведены к минимуму. "То, что раньше занимало с десяток дней, сейчас делается через несколько часов", - рассказал он.

Крупнейшим донором стала компания Seznam CZ, перечислившая на оружие для Украины 100 миллионов крон. Второй крупнейший донор – Jablotron, с вкладом 50 млн доноров, большие суммы внесли также Metrostav, Remedis, Citfin, LD Seating, Isolit-Bravo, Panflex, Agropodnik Mašovice, GEO Group. В прошлую пятницу их пригласили на встречу в посольство Украины в Чехии.

В посольстве отметили, что это далеко не полный список крупных доноров, их разглашают только с согласия.

В правительстве Чехии предложили дополнительный стимул для компаний, жертвующих средства на оружие для Украины, и предлагающих налоговую скидку.

Посол Украины Евгений Перебийнис также выразил благодарность региональным и местным властям за заботу об украинцах, нашедших убежище в Чехии, гуманитарную помощь для Украины и их пожертвования на оружие.

Напомним, премьер Чехии отметил, что страна полностью откажется от энергоресурсов РФ в течение пяти лет.

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