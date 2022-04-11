English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Благотворители в Чехии собрали на оружие для Украины около 1 млрд крон

Благотворители в Чехии собрали на оружие для Украины около 1 млрд крон

11 апреля, 2022 понедельник
23:28
Мир Чехия Украина

Около миллиарда чешских крон на приобретение оружия для нашей страны пожертвовали на специальные счета посольства Украины в Чехии

Об этом сообщает iRozhlas.

Посольство Украины в Чехии накануне сообщило, что получило уже 977 миллионов чешских крон – около 40 млн. евро. Взносы внесли 115 тысяч доноров.

Отметим, что кампанию по сбору средств для закупки оружия для Украины было запущено 5 марта, ее совместно координируют посольство и правительство Чехии. Денежные средства поступают на спецсчет посольства, а эксперты чешского Минобороны помогают с приобретением необходимого вооружения. Большую часть денег используют сразу, как только они поступают.

"Мы покупаем преимущественно у чешских производителей, но в целом по всему миру", - отметил заместитель министра обороны Томаш Копечный. По его словам, бюрократические процедуры сейчас сведены к минимуму. "То, что раньше занимало с десяток дней, сейчас делается через несколько часов", - рассказал он.

Крупнейшим донором стала компания Seznam CZ, перечислившая на оружие для Украины 100 миллионов крон. Второй крупнейший донор – Jablotron, с вкладом 50 млн доноров, большие суммы внесли также Metrostav, Remedis, Citfin, LD Seating, Isolit-Bravo, Panflex, Agropodnik Mašovice, GEO Group. В прошлую пятницу их пригласили на встречу в посольство Украины в Чехии.

В посольстве отметили, что это далеко не полный список крупных доноров, их разглашают только с согласия.

В правительстве Чехии предложили дополнительный стимул для компаний, жертвующих средства на оружие для Украины, и предлагающих налоговую скидку.

Посол Украины Евгений Перебийнис также выразил благодарность региональным и местным властям за заботу об украинцах, нашедших убежище в Чехии, гуманитарную помощь для Украины и их пожертвования на оружие.

  • Напомним, премьер Чехии отметил, что страна полностью откажется от энергоресурсов РФ в течение пяти лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Чехия
Читайте также:
Тетяна Чорновол
10 апреля, 2022 воскресенье
"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", - экс-нардеп, а ныне офицер и командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол
Жозеп Боррель
9 апреля, 2022 суббота
"Эта война будет выиграна на поле боя". Спикер Госдумы Володин требует "немедленной" отставки Борреля только за одну фразу
10 апреля, 2022 воскресенье
Зеленский рассказал, на каких условиях возможен мир с Россией
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.06
  • EUR
    Покупка 31.76
    Продажа 32.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
12 апреля
00:33
Применение Россией химического оружия станет "новым этапом террора против народа Украины", - Зеленский
00:30
Лидер "Азова" Андрей Билецкий подтвердил химическую атаку россиян в Мариуполе
00:05
Денис Шмигаль
"Агрессор стремится убить как можно больше мирного населения", - Шмигаль конгрессменам США
2022, понедельник
11 апреля
23:56
Большинство людей из подконтрольной части Донбасса эвакуировались, - председатель ОВА
23:54
Карл Нехаммер
В общем, положительных впечатлений нет. Нехаммер прокомментировал свою встречу с Путиным
23:43
Ericsson
Ericsson, eBay и еще три компании присоединились к технологической блокаде России и Беларуси
23:37
15 апреля Джо Байден снова приедет в Польшу, - Белый дом
23:34
России не хватает ресурса для победы на Донбассе, - Институт изучения войны
23:15
11 апреля гумкоридорам удалось вывезти более 4 тыс. украинцев
22:55
Джен Псаки
Байден не планирует вслед за Джонсоном приезжать в Киев, - Белый дом
22:52
В Ирпене объявили удлиненный комендантский час
22:42
Папа Франциск может встретиться с патриархом Кириллом, - Reuters
22:23
Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе - полк "Азов"
22:15
Около двух третей всех украинских детей стали переселенцами, - ЮНИСЕФ
22:08
Джен Псаки
Наступление на Украину стало стратегическим провалом, смена командующего не поможет, - Белый дом
21:59
Россия, как и нацисты, осуществляет политику истребления всего народа – постпред Украины в ООН
21:48
Новое наступление на Киев будет зависеть от результата боев на Донбассе – Минобороны. Видео
21:34
Эммануэль Макрон
Макрон заявил о готовности приехать в Украину, "если это даст результат"
21:32
Украинские десантники уничтожили 5 танков оккупантов, среди них командирский. Видео
21:21
ЕС увеличит поставки оружия в Украину, - Бербок
21:20
Оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе, - Денисова
21:06
Жозеп Боррель
Евросоюз поможет собирать доказательства военных преступлений России в Украине - Боррель
21:03
Зеленский
Зеленский: Украина обсуждает усиление энергетического сотрудничества с Норвегией
20:45
В Москве задержали идеолога путинизма, автора "концепции Новороссии" Владислава Суркова, - Илья Пономарев
20:41
Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу, - S&P
20:27
РФ разрушила в Харькове 1 617 жилых многоэтажек, - мэр
20:18
Ужесточение санкций, наказание за военные преступления, требование прекратить войну: у канцлера Австрии рассказали о его "очень жесткой" встрече с Путиным
20:18
На базе 5-го роддома в Киеве открылось временное отделение "Аист"
20:05
В Москве задержали оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу
20:00
Российская оккупационная администрация в Крыму вводит на севере полуострова высокий уровень террористической угрозы
19:45
Россияне, которые окапывались в зоне отчуждения, разнесли радиацию по Беларуси и РФ, - директор Института клинической радиологии Чумак
19:37
Крым – это Украина
Россияне в Крыму распространяют информацию о возможном продвижении ВСУ на полуостров, - Генштаб
18:50
Обновлено
Приват24
Приват24 возобновит работу в 6 утра 12 апреля
18:39
Rafale fighter
Сербия планирует закупить истребители у Франции
18:17
Лавров
Россия не будет останавливать войну на время мирных переговоров, - Лавров
18:01
Разминирование Бучи, Ирпеня и Гостомеля продолжается, возвращаться туда рано, - КГГА
17:54
ЧМ-2022: В сборной Шотландии требуют перенести матч против Украины
17:51
Эксклюзив
Штаты и Еврокомиссия должны поддержать не просто эмбарго на поставки из России нефти и газа, а механизмы полной изоляции от РФ – Гончар
17:44
Порошенко
Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы – Порошенко
17:41
Эксклюзив
Арсений Яценюк
Нам нужна помощь G7 для восстановления Украины: из-за нациста Путина вдвое больше украинцев были вынуждены покинуть свои дома, чем во время Второй мировой войны, - Яценюк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV