Благословлял российских военных во время оккупации Харьковщины: СБУ разоблачила священника-коллаборанта
В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным контрразведки СБУ, во время "запада" протоиерей благословлял российских окупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.
Весь "процесс" коллаборант приказал своим приспешникам фиксировать на камеру для последующего обнародования на кремлевских медиаресурсах.
Таким образом, враг пытался имитировать поддержку захватчиков со стороны местных верующих.
Во время освобождения Харьковщины злоумышленник вместе с семьей скрылся на территории РФ. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.
По данным фактам следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
- СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов, которую замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good".
- СБУ задержала мужчину, который собирал для врага разведданные о местах базирования военных самолетов Сил обороны на территории Днепропетровской области.
- В Ровенской области по материалам СБУ будут судить очередную изменницу, которая перешла на сторону врага и заняла должность в оккупационном органе власти.
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