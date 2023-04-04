Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным контрразведки СБУ, во время "запада" протоиерей благословлял российских окупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

Весь "процесс" коллаборант приказал своим приспешникам фиксировать на камеру для последующего обнародования на кремлевских медиаресурсах.

Таким образом, враг пытался имитировать поддержку захватчиков со стороны местных верующих.

Во время освобождения Харьковщины злоумышленник вместе с семьей скрылся на территории РФ. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

По данным фактам следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).