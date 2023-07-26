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Благословлял российских военных, а затем бежал в РФ: СБУ сообщила о подозрении экс-митрополиту епархии УПЦ МП в Сумской области

26 июля, 2023 среда
12:27
Криминал

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ Московского патриархата Алексею Масленникову, который публично оправдывал вооруженную российскую агрессию против Украины и сбежал в Россию

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину епископ уехал в качестве архиерея через одну из европейских стран в РФ, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля.

Кроме того, в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ. Во время службы он совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, которые воюют против Украины.

Также в ходе литургии Масленников восхвалял решение Путина о проведении мобилизации в России для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора.

В конце прошлого года СНБО применил персональные санкции к нему, согласно Указу Президента Украины прекращено его гражданство Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, он объявлен в розыск. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 13 июля Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла Лебедя (прозвище "Паша Мерседес"). За день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства.
Украина
Россия
УПЦ МП
СБУ
Сумщина
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