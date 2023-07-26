Благословлял российских военных, а затем бежал в РФ: СБУ сообщила о подозрении экс-митрополиту епархии УПЦ МП в Сумской области
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ Московского патриархата Алексею Масленникову, который публично оправдывал вооруженную российскую агрессию против Украины и сбежал в Россию
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину епископ уехал в качестве архиерея через одну из европейских стран в РФ, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля.
Кроме того, в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ. Во время службы он совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, которые воюют против Украины.
Также в ходе литургии Масленников восхвалял решение Путина о проведении мобилизации в России для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора.
В конце прошлого года СНБО применил персональные санкции к нему, согласно Указу Президента Украины прекращено его гражданство Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников.
Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, он объявлен в розыск. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 13 июля Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла Лебедя (прозвище "Паша Мерседес"). За день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства.
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