Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину епископ уехал в качестве архиерея через одну из европейских стран в РФ, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля.

Кроме того, в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ. Во время службы он совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, которые воюют против Украины.

Также в ходе литургии Масленников восхвалял решение Путина о проведении мобилизации в России для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора.

В конце прошлого года СНБО применил персональные санкции к нему, согласно Указу Президента Украины прекращено его гражданство Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, он объявлен в розыск. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.