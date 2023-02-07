Перед тем, как перейти к ним, отмечу интересный исторический факт: Иерусалимская Церковь последней перешла на отдельное празднование Рождества Христова 25 декабря, еще в середине 6 века, держась более древнего обычая праздновать Рождество Христово и Богоявление в один день, 6 января. То есть, на восприятие в Иерусалиме календарной реформы ушло почти 2 века.

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А теперь к доводам.

1. Собственно сам факт того, что в Иерусалиме держатся старого календаря. Раз там так делают — то они "что-то знают", или их традиция "более древняя".

На самом деле, причина совсем другая и вполне прозаичная.

Называется она "статус-кво".

Это — установившийся за предыдущие века порядок использования святых мест в целом и храма Воскресения и Гроба Господня в частности. Как известно, они разделены между рядом христианских исповеданий (православные, католики, копты, армяне) по времени использования и пространству.

Статус-кво сложился на основе календарной разницы, возникшей еще в 16 в.

Смена статус-кво – это революция. А революции никто не хочет. Поэтому и календарь остается неизменным

Если (когда) Иерусалимский Патриархат примет новый юлианский календарь, как это сделали все соседние Церкви и все Церкви греческой традиции — возникнет проблема изменения статус-кво, когда нужно будет заново определять, когда и как использовать святые места в выпадающие одновременно праздники. Смена статус-кво – это революция. А революции никто не хочет. Потому и календарь остается неизменным.

2. "Благодатный огонь сходит по юлианскому календарю, поэтому он точный".

Во-первых, мифология вокруг церемонии Святого света распространена в значительной степени в Московском патриархате. На греческом языке никто не называет огонь Великой субботы — благодатным, но Святым светом, символизирующим свет от гроба, засиявшего в момент Воскресения Христова. Свет засиял, а не огонь загорелся!

На греческом языке никто не называет огонь Великой субботы — благодатным, но Святым светом, символизирующим свет от гроба, засиявшего в момент Воскресения Христова

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Однако это другая тема. Сама церемония Святого света совершается в Великую субботу по Пасхалии, которой соблюдаются все Поместные Церкви, в том числе и соблюдающие новый юлианский календарь.

Следовательно, календарная реформа не касается даты вычисление Пасхи (и Великой субботы перед ней), поэтому и по "старому", и по "новому" стилю — это будет один и тот же день.

3. "На Фаворе облако восходит на Преображение 19 августа, а Иордан поворачивает свое течение 19 января, то есть на праздники по юлианскому календарю".

Бог являет знак своей милости тогда, когда праздник. И если будут праздновать на 13 дней раньше, то и эти знаки могут явиться во время празднования, а не по цифре на календаре

Не разбирая даже самую сомнительную вероятность того, что такие "календарные чудеса" действительно происходят (появление облака над горой или изменение течения в реке время от времени возможны где угодно), следует сказать, что даже если бы такое действительно случалось каждый год в те же дни, то не более ли логично объяснить это тем, что именно в такие дни верные празднуют? А не наоборот.

То есть что Бог являет знак своей милости тогда, когда праздник. И когда будут праздновать на 13 дней раньше, то и эти знаки могут явиться во время празднования, а не по цифре на календаре.

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Подводя итог, могу сказать, что ни один из этих трех аргументов на самом деле не имеет значения для отрицания принятия нового юлианского календаря.

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Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

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