"Благодарю за службу": Залужный поздравил воинов-танкистов с профессиональным праздником
Главкомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил воинов-танкистов с профессиональным праздником
Соответствующее видео появилось в телеграм-канале главнокомандующего ВСУ.
"Воины-танкисты, поздравляю с профессиональным праздником! Вы выполняете тяжелую работу, которую небезосновательно называют и впишут в историю как героизм. Благодарю за службу! Вместе к Победе!" - написал Залужный.
Добавим, что во второе воскресенье сентября в Украине отмечают День танкиста.
- Напомним, Залужный показал , как встречают украинских воинов жители освобожденных населенных пунктов
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