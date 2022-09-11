"Благодарю за службу": Залужный поздравил воинов-танкистов с профессиональным праздником

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале главнокомандующего ВСУ.

"Воины-танкисты, поздравляю с профессиональным праздником! Вы выполняете тяжелую работу, которую небезосновательно называют и впишут в историю как героизм. Благодарю за службу! Вместе к Победе!" - написал Залужный.

Добавим, что во второе воскресенье сентября в Украине отмечают День танкиста.

Напомним, Залужный показал , как встречают украинских воинов жители освобожденных населенных пунктов

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