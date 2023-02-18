"Благодарю вас, воины!": Зеленский отметил три бригады, которые защищают Луганщину и Донетчину
Президент Владимир Зеленский отметил работу трех бригад ВСУ, защищающих восток Украины от российских оккупантов
Об этом Зеленский сказал в обращении.
"Я снова и снова отмечаю наших бойцов, которые защищают Донетчину и Луганщину. 54-я отдельная механизированная бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада - я благодарю вас, воины! Я благодарю вас всех, кто держит наши позиции на фронте, кто уничтожает врага и кто дает нам всем веру в победу. В победу Украины!" – сказал Зеленский.
Президент также рассказал о совещании с представителями оборонного сектора.
"Сегодня, как и в любой другой день, я на постоянной связи с командующими. Я провел совещание с представителями сектора обороны. Мы делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой – наших героев, которые вдохновляют мир тем, как храбро и стойко защищают свободу Украины, нашу землю, наши ценности", - сказал Зеленский.
Накануне после заседания Ставки главнокомандующего Зеленский назвал приоритетом на ближайшее время держать ситуацию на фронте и продвигаться в дальнейшем освобождении территорий.
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