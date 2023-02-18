Об этом Зеленский сказал в обращении.

"Я снова и снова отмечаю наших бойцов, которые защищают Донетчину и Луганщину. 54-я отдельная механизированная бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада - я благодарю вас, воины! Я благодарю вас всех, кто держит наши позиции на фронте, кто уничтожает врага и кто дает нам всем веру в победу. В победу Украины!" – сказал Зеленский.

Президент также рассказал о совещании с представителями оборонного сектора.

"Сегодня, как и в любой другой день, я на постоянной связи с командующими. Я провел совещание с представителями сектора обороны. Мы делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой – наших героев, которые вдохновляют мир тем, как храбро и стойко защищают свободу Украины, нашу землю, наши ценности", - сказал Зеленский.

Накануне после заседания Ставки главнокомандующего Зеленский назвал приоритетом на ближайшее время держать ситуацию на фронте и продвигаться в дальнейшем освобождении территорий.