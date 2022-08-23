Об этом сообщает ООН.

"22 августа СКЦ санкционировало движение одного торгового судна Kafkam Etler, который отправится из Черноморска в Турцию 23 августа с 2437 тоннами кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "по состоянию на 22 августа общий тоннаж зерна и продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 721 449 тонн".

Кроме того, 22 августа СКЦ завершил обзор трех судов, отбывающих из украинских портов – I Maria, Zumrut, Oceans, а также шести прибывающих – Ganga Star, Ashabaltic, Aeolos, Peace M, Anastasia, FPMC B201.

"Все они получили разрешение на отплытие", - отмечается в сообщении.

Группы инспекторов планируют осмотреть во вторник три судна, прибывающих в украинские порты - Daytona Dynamic, Eneida, Silver Lady, и три отбывающих - Da Liang, Filyoz, Kubrosli Y.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отчалило первое судно из 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

Всего в 2022 году Украина экспортировала 10 млн тонн агропродукции – почти вдвое меньше, чем в прошлом.

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