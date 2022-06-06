Благодаря защитникам Николаева мы не видим танки оккупантов под Одессой, - журналист Казарин
Журналист Павел Казарин убежден, что именно благодаря жителям и защитникам Николаева российские танки не смогли оцепить Одессу
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Все украинские города можно разделить на два типа. Ключевой критерий будет заключаться в том, находятся ли эти города в зоне досягаемости российской артиллерии. Мы понимаем, что российские захватчики могут наносить удары по Киеву, Львову, Черкассам и любым другим городам ракетами, которые стоят очень дорого. Однако некоторые украинские города находятся в зоне досягаемости российской артиллерии", – пояснил Казарин.
Казарин подчеркнул, что одним из таких городов является Николаев, регулярно обстреливаемый российской артиллерией.
Когда россияне применяют крылатую ракету, то они пытаются ударить ею в цель, которая стоит не меньше, чем эта ракета. Артиллерийский снаряд стоит гораздо меньше. Поэтому они используют артиллерийские обстрелы, чтобы посеять панику. Россияне обстреливают жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры "Одним из таких городов является Николаев. Жители Николаева вполне чувствуют, что такое российский артиллерийский обстрел. Однако именно жители и защитники Николаева стали стеной для российских оккупантов. Благодаря Николаеву мы не видим российских танков под Одессой", - добавил Казарин.
- В результате российского обстрела Николаевщины 3 июня были ранены 9 человек и горела хвойная подстилка в лесу.
- 3 июня в Николаевской области россияне обстреляли дома, предприятия и админздания и ранили 23 человека
- 4 июня утром российские захватчики обстреляли Корабельный район Николаева . Два человека погибли на месте обстрела, еще один умер по дороге в медучреждение. Также четверо получили ранения
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