Благодаря вам звучит "Ще не вмерла": Зеленский провел украинских спортсменов на Олимпиаду-2020

Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский вместе с Еленой Зеленской в воскресенье посетил штаб-квартиру Национального олимпийского комитета Украины в Киеве и встретился со спортсменами, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх в Токио.

"Хочу обратиться к вам Ваши Превосходительства. Потому что так обращаются в кругу дипломатов и так общаются дипломаты, консулы и послы. Я убежден, что вы - лучшие послы, которые у нас есть. Которые действительно представляют Украину за пределами наших границ на высоком уровне. Вы действительно прославляете нашу страну. Благодаря вам в Лондоне, Барселоне, в Пекине и даже в Сочи звучит "Ще не вмерла..." и поднимается вверх сине-желтый наш украинский флаг", - сказал Зеленский.

Он пообещал всей страной болеть за наших спортсменов в Токио.

"Мы всей страной будем не просто держать кулаки - мы будем с вами постоянно. Будем за вас очень сильно болеть. Очень жаль, что в этом году из COVID-19 будут пустые трибуны. Но я хочу, чтобы вы представляли, что на этих трибунах сидят только украинцы, которые болеют за вас", - сказал Зеленский.

Олимпиада-2020 будут проходить в Токио с 23 июля по 8 августа.

Напомним, 7 июля было обнародовано имена 158 украинских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх в Токио.

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