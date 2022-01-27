Благодаря вакцинации: в Англии отменили почти все COVID-ограничения
С четверга, 27 января, в Англии ослабили карантинные правила, благодаря масштабной кампании вакцинации бустерными дозами
Об этом сообщает Sky News.
Как известно, еще с 19 января было отменено правило социального дистанцирования. А с 20 января школьникам разрешили не воспользоваться масками. А уже с 27 января в Англии отменяется обязательное использование COVID-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия.
Тем не менее, ношение масок и предъявление сертификатов на мероприятиях остается на рассмотрении организаторов.
Отмечается, что обязательное ношение маски оставили для общественного транспорта в Лондоне. Однако рекомендация использовать маску в людных местах и в закрытых помещениях сохраняется.
"Вакцины и тестирование обеспечили нам один из самых высоких в Европе уровень защиты, позволяющий теперь вернуться в "план А" и вернуть больше свободы… Однако, учась "жить с вирусом", мы должны понимать, что он пока никуда не делся, поэтому если вы еще не сделали этого - приглашаем прийти на вашу первую или усиливающую прививку", - отметил министр здравоохранения Саджид Джавид.
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- В Латвии с 25 января запретят тканевые маски: разрешены только медицинские или респираторы FFP2.
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