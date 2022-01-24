Благодаря вакцинации против COVID-19 в Украине спасли 18 тыс. жизней, и в будущем ожидается меньше госпитализаций и смертей, - Ляшко

Об этом министр сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Хотел бы назвать одну цифру – 18 тыс. Это количество спасенных жизней, как минимум, которое сегодня, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация против COVID-19. И если у нас будет расти количество вакцинированных, и будем увеличивать как бустерную вакцинацию, так и основной курс прививок, состоящий из двух прививок, то эту волну, несмотря на большое количество случаев, которое прогнозируется в Украине, мы пройдем более спокойно, чем в предыдущей волне", - сказал Ляшко.



Глава Минздрава добавил, что на 24 января в Украине отмечается рост количества случаев COVID-19. Растет также количество госпитализаций, однако, по словам Ляшко, этот показатель увеличился всего на 5%.



Министр отметил, что по сравнению с волной, которая была в октябре-ноябре 2021 года, количество случаев COVID-19 увеличится как минимум вдвое. В то же время другие показатели наоборот пойдут на убыль, в частности, благодаря вакцинации.

"В то же время госпитализаций будет меньше. Количество смертей должно быть также меньше. Это благодаря тому, что значительно возросло количество иммунизированных людей в Украине благодаря вакцинации, и благодаря тому, что все же штамм "Омикрон" по сравнению с его течением в европейских странах менее агрессивен", - сказал Ляшко.



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