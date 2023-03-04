Об этом сообщает Еврокомиссия в twitter .

"Энергетический шантаж со стороны России провалился. Благодаря усилиям граждан и бизнеса ЕС мы сократили потребление газа на 19%. А наши газохранилища пока заполнены на 62%", – заявили в Еврокомиссии.

В частности, в сообщении добавили, что благодаря европейскому единству и разумной энергетической политике Евросоюз укрепляет свою энергетическую независимость.