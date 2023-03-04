"Благодаря усилиям граждан и бизнеса ЕС мы сократили потребление газа на 19%": в Еврокомиссии заявили о провале российского энергетического шантажа
Благодаря усилиям граждан и бизнеса в странах-членах Европейского Союза энергетический шантаж блока со стороны России провалился
Об этом сообщает Еврокомиссия в twitter .
"Энергетический шантаж со стороны России провалился. Благодаря усилиям граждан и бизнеса ЕС мы сократили потребление газа на 19%. А наши газохранилища пока заполнены на 62%", – заявили в Еврокомиссии.
В частности, в сообщении добавили, что благодаря европейскому единству и разумной энергетической политике Евросоюз укрепляет свою энергетическую независимость.
- Напомним, за зиму цена на газ в Европе сократилась втрое. Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ. 27 декабря к закрытию торгов на хабе TTF в Нидерландах цена на газ оказалась ниже 850 долларов за тысячу кубометров — впервые с 22 февраля
- Также цены на природный газ на украинском рынке на торгах 28 февраля впервые за 1,5 года упали ниже 20 тыс. грн за тысячу кубометров.
- 4 марта стало известно, что стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 августа 2021 г.
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