Благодаря урожаю в Украине: в ООН улучшили прогноз мирового производства зерновых

Об этом говорится в сообщении на сайте ФАО.

Указывается, что более высокий прогноз почти полностью базируется на недавних положительных оценках урожайности Украины по сравнению с предыдущими ожиданиями из-за сохранения благоприятных погодных условий.

В новом отчете ФАО о спросе и предложении на зерновые мировое производство пшеницы оценивается в 785 млн тонн, производство фуражного зерна - в 1,51 млрд тонн (на 2,7% больше, чем в 2022 году), а мировое производство риса - в 523 ,1 млн тонн.

Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил в среднем 121,5 пункта по сравнению с 121,4 пункта в августе. Индекс отслеживает ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары, торгуемые на мировом рынке.

На этом уровне индекс на 10,7% ниже своего значения годовой давности и на 24,% ниже исторического максимума, достигнутый в марте 2022 года.

В сентябре на мировых рынках падала стоимость растительных масел, молочных продуктов и мяса. Выросли цены на сахар и кукурузу.