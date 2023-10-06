Благодаря урожаю в Украине: в ООН улучшили прогноз мирового производства зерновых
Продовольственная организация ООН (ФАО) улучшила прогноз мирового производства зерновых в 2023 году до 2,81 млрд тонн, что на 0,9% больше, чем в прошлом году
Об этом говорится в сообщении на сайте ФАО.
Указывается, что более высокий прогноз почти полностью базируется на недавних положительных оценках урожайности Украины по сравнению с предыдущими ожиданиями из-за сохранения благоприятных погодных условий.
В новом отчете ФАО о спросе и предложении на зерновые мировое производство пшеницы оценивается в 785 млн тонн, производство фуражного зерна - в 1,51 млрд тонн (на 2,7% больше, чем в 2022 году), а мировое производство риса - в 523 ,1 млн тонн.
Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил в среднем 121,5 пункта по сравнению с 121,4 пункта в августе. Индекс отслеживает ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары, торгуемые на мировом рынке.
На этом уровне индекс на 10,7% ниже своего значения годовой давности и на 24,% ниже исторического максимума, достигнутый в марте 2022 года.
В сентябре на мировых рынках падала стоимость растительных масел, молочных продуктов и мяса. Выросли цены на сахар и кукурузу.
- В августе Минагрополитики улучшило прогноз нынешнего урожая. Там подчеркнули, что Украина таким образом сможет увеличить экспорт агропродукции.
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