Благодаря Украине появилась реальная возможность деоккупации Ичкерии, - глава правительства в экзилии Закаев
Благодаря политической воле руководства Украины появилась реальная возможность добиться деоккупации Ичкерии – не только военным путем, но и политическими методами
Об этом в эфире Еспресо заявил премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев.
Сегодня министр обороны Чеченской республики Ичкерия на постоянной основе находится в Украине. Фактически, происходит возрождение чеченской армии в Украине. Именно благодаря политической воле руководства Украины, у нас появилась реальная возможность добиться деоккупации нашей страны. Не только военным путем, но и политическими методами", - отметил он.
По мнению Закаева, сам факт признания Верховной Радой Ичкерии оккупированной РФ вселяет надежду не только чеченскому народу.
"То, как жестоко Россия расправлялась с нашим народом - стало серьезным фактором устрашения для других народов. Украина, став жертвой российской агрессии, проявила политическую волю и заявила о праве народов на самоопределение. Она реально способствует тому, чтобы народы, находящиеся в колониальной зависимости от России имели право на защиту и освобождение от российского ига. Отношение Украины к чеченскому вопросу и демонстрирует то, что настал момент, когда другие народы имеют возможность освободиться от колониальной зависимости Российской империи", - считает премьер.
- 18 октября Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией.
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