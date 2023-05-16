Благодаря участию в Платформе ЕС Украина получила 100% заказанного газа

Об этом сегодня в Брюсселе, подводя итоги первого тендера на коллективную закупку газа, рассказал вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович, сообщает Укринформ.

"Результаты [тендера] для наиболее уязвимых стран особенно положительны. Например, запрос на объемы газа, которые были заказаны Болгарией, был полностью выполнен. В Украине и в Молдове, соответственно, были выполнены 100 процентов и 80 процентов заказанных объемов в поставках газа. Это было достигнуто благодаря инструменту (газовой Платформе ЕС – ред.), который не существовал еще 5 месяцев назад", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Кроме того, он также отметил, что реакция рынка на объявленный Еврокомиссией первый тендер на совместную закупку газа была положительной. В тендере приняли участие 25 ключевых поставщиков газа и более 110 компаний, заинтересованных в его потреблении, и эти количественные показатели продолжают расти из-за высокого интереса с обеих сторон. Первоначальный тендерный запрос ЕС на закупку газа охватывал его объем в 11,6 миллиарда кубических метров газа, при этом предложение надежных компаний-поставщиков составило 13,4 миллиарда кубических метров газа.

"Это можно назвать без преувеличения выдающимся успехом. Соединение спроса от нескольких стран ЕС было правильным решением, что позволило воспользоваться мощной покупательной способностью ЕС и успешно работать над заполнением европейских газовых хранилищ к следующей зиме. Был достигнут общий объем закупки в 10,9 миллиарда кубометров газа, из которого на сжиженный газ LNG приходится около 20 процентов, и остальные 80 процентов покрываются за счет трубопроводного газа", - сообщил Шефчович.

Отдельно он отметил, что в следующий понедельник намерен провести виртуальное собрание Платформы ЕС по закупке газа. Все участники тендера проинформированы о его результатах и будут способны начать переговоры по заключению контрактов.

"Несмотря на эти положительные новости… мы не должны терять бдительности. У нас все еще есть война, которая пылает в Украине, мы должны помнить также о тяжелых уроках прошлого года. Мы должны работать, чтобы наша энергетическая безопасность была гораздо сильнее, чем в прошлом году. При этом мы не можем быть довольны тем уровнем цен на энергию, который сейчас существует в Европе. Мы будем продолжать привлечение со всеми надежными поставщиками по всему миру, чтобы быть хорошо подготовленными к следующей зиме", - сказал вице-президент Еврокомиссии.