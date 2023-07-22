Благодаря современным средствам ведения боевых действий ВСУ понесут меньшие потери, чем враг, - капитан ВСУ Прозапас
Капитан ВСУ Валерий Прозапас отметил, что украинские защитники перемалывают врага каждый день на поле боя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нам противостоит военная машина РФ. Несмотря на ее отсталость и отношение к своему личному составу, россияне имеют очень много средств. Пусть они устаревшие, но мина есть мина, и она одинаково действует, как на современный танк, так и на устаревший. Но современные методы и средства ведения боевых действий могут привести к тому, что атакующая сторона несет меньшие потери, чем обороняющаяся, по меньшей мере, в личном составе", - подчеркнул Прозапас.
По словам капитана ВСУ, украинские средства разведки, способы управления, дальнобойная высокоточная артиллерия творят чудеса на поле боя.
"Мы уже превалируем россиян в этом элементе, но массив российской мощности не дает быстро продвигаться. Мы перемалываем врага каждый день, и эта работа займет много месяцев", - подчеркнул Прозапас.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине минимум 241 330 военных. За прошедшие сутки на 5 направлениях фронта произошло 40 боевых столкновений
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное