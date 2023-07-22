Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нам противостоит военная машина РФ. Несмотря на ее отсталость и отношение к своему личному составу, россияне имеют очень много средств. Пусть они устаревшие, но мина есть мина, и она одинаково действует, как на современный танк, так и на устаревший. Но современные методы и средства ведения боевых действий могут привести к тому, что атакующая сторона несет меньшие потери, чем обороняющаяся, по меньшей мере, в личном составе", - подчеркнул Прозапас.

По словам капитана ВСУ, украинские средства разведки, способы управления, дальнобойная высокоточная артиллерия творят чудеса на поле боя.

"Мы уже превалируем россиян в этом элементе, но массив российской мощности не дает быстро продвигаться. Мы перемалываем врага каждый день, и эта работа займет много месяцев", - подчеркнул Прозапас.