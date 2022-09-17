Об этом сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на "Проект".

Минфин США ввел санкции против Рамзана Кадырова, его дочерей, а также троих его женщин. В список попали Медни Кадырова, Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова, каждую в документе называют одной из жен.

Издание отмечает, что многоженство запрещено в РФ по ст. 14 Семейного кодекса.

Мать 14 детей Медни Кадырова владеет 210-метровой квартирой в небоскребе на Мосфильмовской в Москве и еще 225 метрами на той же улице. Медные – не против многоженства мужчины, о чем заявила в фильме НТВ.

Фатима Хазуева – вторая жена Кадырова, вице-мисс Чечни по итогам конкурса-2006. У нее дворец с открытым бассейном в Грозном прямо напротив резиденции Кадырова. Она владеет 130-метровой квартирой и в элитном ЖК на Шаболовке в Москве.

Третьей женой Кадырова назвали певицу и танцовщицу Аминат Ахмадову. О ее владении (пока) ничего не известно.

Данные о многоженстве Кадырова ранее подтверждал оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, сейчас живущий в Швеции и длительное время критикующий режим Кадырова.

Он отметил, что у Кадырова есть что-то вроде гарема: "Заключает браки, а потом разрывает". Ислам позволяет мужчинам заключать брак с "временными женами", но, по словам блоггера, многие в Чечне не одобряют эту практику, которую сейчас считают неверностью, несмотря на то что к многоженству в регионе отношение в принципе положительное.

"Насколько я понимаю, у Кадырова вообще есть, пожалуй, несколько жен: по меньшей мере две постоянные, и еще две вакансии у него постоянно свободны, он их меняет", - добавил Абдурахманов.

Отметим, что одна дочь Кадырова, Айшат, в 2021 годуназначена министром культуры Чечни, а вторая Хадижат возглавляет департамент дошкольного образования Грозного. Еще одна, Хутмат, является заместителем руководителя секретариата Кадырова.

Напомним, санкции против Кадырова и его семьи ввели 15 сентября.

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