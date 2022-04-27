Благодаря разведданным США российские оккупанты стреляют по полям, а наша ПВО не попадает под удары, - NBC News

Об этом сообщает NBC News.

Несколько источников в американской администрации сообщили, что США непрерывно передают украинскому военно-политическому руководству информацию о месте и времени российских воздушных атак.

Благодаря этому ВСУ вовремя перемещают свои системы ПВО и авиацию, а российские ракеты "буквально делают кратеры в пустых полях, где когда-то была противовоздушная оборона".

Представитель Национального совета безопасности США подтвердил, что американская администрация делится оперативной, детальной информацией о военной ситуации.

Американская разведка передает оперативные данные с коммерческих спутников на орбите, которые отслеживают российские войска и авиацию. Спецслужбы США предоставляют также и детали по поводу родов войск и подразделений российской армии, действующих в разных точках боевых действий.

Есть информация, что благодаря этому беспрецедентному обмену информацией, в первые дни вторжения украинские силы сумели вовремя сбить крупный российский транспортный самолет с сотнями десантников на борту. Этот самолет россияне собирались посадить в аэропорту им. Антонова в Ивано-Франковске.

Интересно также, что по словам одного из чиновников, ЦРУ сосредоточено на сделках по охране президента Владимира Зеленского, предоставляя личной охране президента оперативные данные по планам российских диверсантов.

Еще один источник намекнул журналистам, что в последние недели обмен разведданными между украинским правительством и разведывательными агентствами США еще больше оживился.

Напомним, Россия выпустила по Украине 1300 ракет, с начала войны ее запасы снизились вдвое

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