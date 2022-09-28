Благодаря Путину я возвращаюсь в бокс: украинский экс-чемпион мира заявил о возобновлении карьеры

Об этом Гвоздик сообщил в интервью " 24 каналу".

"Тут можно сказать "спасибо", мне кажется, человеку, которого ненавидит вся Украина. Благодаря ему я возвращаюсь в бокс. Президент напавшей на нас страны. Это шутка, конечно. Если бы не он, я бы продолжал заниматься бизнесом. Пока даты нет. Я готовлюсь. Сначала мы говорили даже о том, чтобы боксировать в андеркарде Канело - Головкин 17 сентября. Но не сложилось. Потом вероятная дата была 22 октября, которая до сих пор остается вероятной, но я уже в это не очень верю. Поэтому фокусируюсь, пожалуй, на ноябрь", – сказал Гвоздик.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 года проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 года украинец объявил о завершении карьеры.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел одно поражение.

27 сентября Гвоздик заявил, что не встретился с Василием Ломаченко в Лас-Вегасе, поскольку несколько лет с ним не общается.

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