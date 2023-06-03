Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Bloomberg .

"Никто не получил всего, что хотел, но американский народ получил то, что ему было нужно. Нам удалось предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс", - заявил Байден.

Он отметил, что если бы политики не смогли достичь согласия по бюджету, США впервые за свою 247-летнюю историю оказались бы перед угрозой дефолта.

"Нет ничего более безответственного, чем дефолт. Ничто не было бы более катастрофическим. Наша экономика была бы приведена в рецессию", - сказал лидер.