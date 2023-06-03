Благодаря повышению лимита госдолга США удалось предотвратить экономический кризис и коллапс, - Байден
Принятие закона о повышении лимита государственного долга США предотвратило экономический кризис и значительный экономический коллапс
Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Bloomberg .
"Никто не получил всего, что хотел, но американский народ получил то, что ему было нужно. Нам удалось предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс", - заявил Байден.
Он отметил, что если бы политики не смогли достичь согласия по бюджету, США впервые за свою 247-летнюю историю оказались бы перед угрозой дефолта.
"Нет ничего более безответственного, чем дефолт. Ничто не было бы более катастрофическим. Наша экономика была бы приведена в рецессию", - сказал лидер.
- В начале мая стало известно , что США приближаются к долговому потолку. Это означает, что США выйдут на цифру максимально допустимого долга по закону и не смогут без законодательных изменений привлекать долговое финансирование. Это произойдет где-то в июне. Министр финансов США заявила , что неспособность конгресса повысить лимит государственного долга в размере $31,4 трлн нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту.
- Впоследствии министр финансов Джанет Йеллен заявила, что 1 июня остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита государственного долга США, а вероятность того, что правительство соберет достаточно доходов, чтобы отодвинуть эту дату до 15 июня, очень низка.
- Уже 23 мая Джо Байден по итогам переговоров с Кевином Маккарти заявил, что вопрос дефолта в США больше не актуален .
- А 28 мая президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.
- 30 мая американская валюта подешевела по отношению к основным валютам после того, как соглашение по потолку долга США повысило склонность к риску. Однако соглашение предстоит еще пройти тернистый путь через конгресс.
- В Белом доме сообщили , что двухпартийное соглашение по предотвращению дефолта не ограничит способность администрации президента США Джо Байдена оказывать Украине дополнительную помощь.
- Палата представителей Конгресса США 31 мая поддержала законопроект о повышении лимита госдолга в размере $31,4 трлн. 2 июня стало известно, что закон принял американский сенат.
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