Благодаря помощи населения МВД предотвратило теракт против руководства Украины, - первый заместитель министра Енин
Первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что им удалось предотвратить теракт против руководства Украины
Слова Енина цитирует Укринформ .
В МВД не разглашают детали относительно теракта.
"Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. И во многом благодаря информации, которую получаем от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства. Я уверен, что после победы можно будет рассказать об этом гораздо больше", - заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин.
- 1 мая СБУ разоблачила агентуру ГРУ, которая под видом "украинцев" должна была сбить в России или Беларуси пассажирский самолет из украденного "Стингера".
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