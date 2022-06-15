Слова Енина цитирует Укринформ .

В МВД не разглашают детали относительно теракта.

"Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. И во многом благодаря информации, которую получаем от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства. Я уверен, что после победы можно будет рассказать об этом гораздо больше", - заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

1 мая СБУ разоблачила агентуру ГРУ, которая под видом "украинцев" должна была сбить в России или Беларуси пассажирский самолет из украденного "Стингера".

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